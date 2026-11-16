La Comuna de Santa Isabel anunció que el sábado 21 de noviembre a las 17:30 se realizará el sorteo público de 48 lotes comunales. El acto tendrá lugar en el predio ubicado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Moreno, detrás de la cancha de Juventud. En caso de lluvia, el evento se trasladará al Complejo Cultural Centenario.

Foto: Redes sociales

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda propia para decenas de familias de la localidad. Se invita a los vecinos a asistir con reposeras para seguir el sorteo.

Por otro lado, el Área de ASSAL abrió la inscripción para un curso de manipulación, higiene y seguridad alimentaria dirigido a quienes trabajan con alimentos. La inscripción se puede realizar en la Mesa de Entrada de la Comuna, de lunes a viernes de 7:30 a 12 horas, o por teléfono al 03462-490400, donde también se entrega el material de estudio. El examen final será el martes 24 de noviembre a las 15 horas en el Complejo Cultural Centenario. El costo del curso es de 10.000 pesos.

En materia de salud animal y comunitaria, representantes del Área de Zoonosis participaron en una jornada sobre enfermedades zoonóticas en la Universidad Nacional de Rosario. Según informaron, esta actividad permitirá realizar estudios parasitológicos en la Protectora de animales local. Además, se proyectan convenios para que estudiantes y profesionales de la universidad realicen pasantías e investigaciones en Santa Isabel, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos y sus mascotas.

Finalmente, vecinos y referentes de instituciones recibieron sus certificados tras completar la formación en Prevención de Consumos Problemáticos. Esta capacitación se desarrolló en el marco del Programa Comunal “Cerca Tuyo”, coordinado junto al Centro de Día Creer de Venado Tuerto y el Área de Promoción Social. Desde la Comuna destacaron el compromiso de los participantes en el cuidado comunitario.

Estas acciones forman parte del informe semanal de gestión de la Comuna de Santa Isabel, que busca promover el desarrollo social y la salud pública en la localidad.

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