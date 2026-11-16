El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, encabezó una nueva gestión ante el Gobierno de Santa Fe para avanzar en el proyecto de desvío del Drenaje N.º 3, una infraestructura vinculada al escurrimiento de los excedentes hídricos de la localidad.

La reunión se desarrolló en la Delegación Regional de Venado Tuerto y contó con la participación de Damián Zilli y el ingeniero civil Daniel Dabove, quienes acompañaron al mandatario local.

Por parte del Gobierno provincial estuvieron presentes Marcos Rena, identificado en la comunicación municipal como secretario del Ministerio de Obras Públicas, y personal técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Durante el encuentro se analizaron diferentes alternativas para modificar el recorrido del canal y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Un canal que concentra parte del escurrimiento de Santa Isabel

Según la información difundida por el municipio, el Drenaje N.º 3 conduce aproximadamente el 40% del agua que escurre por la localidad, una estimación que pone de manifiesto la importancia que las autoridades le asignan a esta infraestructura.

El objetivo del proyecto es mejorar el manejo de los excedentes provenientes de sectores rurales y reducir su ingreso al área urbana, especialmente durante períodos de precipitaciones.

La iniciativa contempla modificar el recorrido del drenaje para derivar parte del caudal hacia otro sector del sistema hídrico.

Un proyecto presentado en 2024

La obra tiene antecedentes que se remontan a marzo de 2024, cuando la administración local presentó una propuesta ante el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

El planteo original incluía una intervención en el sector de la Ruta Provincial N.º 94 para permitir que el agua proveniente de los campos pudiera dirigirse hacia la laguna El Aljibe, evitando su paso por sectores urbanos.

En octubre de 2026, Giorgis había vuelto a reclamar avances en el proyecto y señalado la necesidad de una respuesta provincial para concretar la intervención.

Hasta ese momento, la propuesta no contaba con una fecha definida de ejecución.

Nuevos estudios antes de definir las obras

Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la necesidad de realizar estudios técnicos complementarios para determinar qué alternativa resulta más adecuada.

De acuerdo con el comunicado municipal, los equipos provinciales continuarán evaluando las opciones disponibles antes de establecer cómo se desarrollaría la intervención.

Además, se anunció que en los próximos días se realizará otro encuentro entre las autoridades para avanzar en el análisis y definir los pasos siguientes.

Por el momento, no se informaron montos de inversión, fuentes de financiamiento ni un cronograma de ejecución.

La continuidad de las gestiones representa una nueva instancia administrativa para una obra que el municipio viene solicitando desde hace más de dos años.

El próximo encuentro permitirá conocer si las alternativas evaluadas reúnen las condiciones técnicas necesarias y si existe una definición provincial que permita pasar de la etapa de estudio a la planificación de los trabajos.