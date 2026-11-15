Reprograman sorteo de lotes en Santa Isabel para el 21 de noviembre

El sorteo de lotes previsto en Santa Isabel fue reprogramado para el sábado 21 de noviembre debido a las condiciones climáticas adversas que impedían su realización en la fecha original.

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Desde la organización informaron que la postergación busca garantizar que el evento se desarrolle en un ambiente propicio y pueda convertirse en una verdadera celebración para la comunidad.

El sorteo se llevará a cabo en el mismo lugar inicialmente previsto, aunque no se especificó el horario. Los organizadores agradecieron la comprensión y la predisposición de los vecinos y convocaron a participar de esta instancia que calificaron como un hecho histórico para el pueblo.

Según indicaron, la nueva fecha permitirá que más personas puedan asistir y compartir la jornada en mejores condiciones climáticas.