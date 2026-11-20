Marta Fort volvió a referirse al final de su relación con Juan Manuel Ramírez y decidió responder públicamente a las declaraciones que su expareja realizó sobre los motivos de la separación. A través de un extenso comunicado en sus redes sociales, la influencer rechazó las interpretaciones sobre sus hábitos personales y explicó cómo era su vida cotidiana durante el vínculo.

La controversia comenzó después de que la hija de Ricardo Fort confirmara la ruptura y publicara un mensaje en el que incluso propuso un casting para encontrar un nuevo novio. Posteriormente, al ser consultada por la prensa, expresó que a su expareja "no le dio la talla", una frase que generó repercusiones.

Ramírez, de nacionalidad uruguaya, respondió con declaraciones en las que hizo referencia a diferencias entre sus estilos de vida, particularmente relacionadas con las salidas, los horarios y determinados gastos.

Marta Fort negó tener una vida de excesos

Frente a esas declaraciones, Fort publicó un descargo en el que cuestionó la imagen que, según ella, se estaba construyendo sobre su persona.

"No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca", afirmó. También explicó que durante el comienzo de la relación compartía algunas salidas con Ramírez porque consideraba que era una manera de generar confianza.

Además, negó consumir drogas, una aclaración que realizó después de que algunos usuarios de redes sociales interpretaran los comentarios de su ex sobre sus horarios de descanso como una referencia a ese tipo de consumo.

"No me drogo", sostuvo, y explicó que en determinadas ocasiones dormía pocas horas porque intentaba aprovechar el tiempo disponible para compartir actividades con su pareja después de cumplir con sus obligaciones laborales.

Las diferencias económicas y las dificultades para viajar

Otro de los puntos abordados por la influencer estuvo relacionado con las salidas a restaurantes y los gastos durante la relación.

Fort explicó que inicialmente organizaba cenas como una forma de agasajar a Ramírez, pero que posteriormente modificó esa costumbre al comprender que él prefería actividades más sencillas.

Según relató, comenzaron a compartir encuentros con amigos y reuniones para tomar mate, sin necesidad de realizar gastos importantes.

También respondió a los cuestionamientos sobre sus dificultades para viajar a Uruguay. Aseguró que tenía contratos laborales previamente asumidos, incluso durante los fines de semana, y que con el tiempo reorganizó su agenda para poder encontrarse con su pareja.

Reconoció errores y explicó los motivos de la separación

Aunque rechazó las interpretaciones sobre su vida privada, Marta Fort admitió que la forma en que hizo pública la ruptura pudo haber perjudicado a Ramírez.

Reconoció que no había considerado las consecuencias de sus declaraciones y pidió disculpas por esa situación.

"No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar", expresó en su comunicado.

Finalmente, la influencer planteó que la distancia y las dificultades de comunicación pudieron haber sido determinantes en el final de la relación.

"Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia", concluyó.

De esta manera, Fort buscó aclarar públicamente su posición y cerrar las especulaciones sobre los motivos de la separación. Por el momento, las diferencias expuestas corresponden a las versiones personales de los protagonistas.