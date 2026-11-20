La provincia de Santa Fe se prepara para inaugurar tres obras viales en el sur provincial el próximo viernes 27 de noviembre. La jornada incluirá la apertura del primer tramo de la nueva Ruta Provincial 96 y la habilitación de los accesos a San Gregorio y Diego de Alvear, según confirmó el subadministrador de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti.

El funcionario brindó detalles sobre el estado de los trabajos y adelantó que la inauguración del corredor que une Miguel Torres con Chovet tendrá un acto especial, cuya programación se conocerá en los próximos días.

La nueva RP 96 forma parte de un proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad entre distintas localidades del departamento General López y facilitar la circulación hacia Venado Tuerto.

La Ruta 96 comienza a convertirse en una realidad

El primer tramo que será habilitado conecta Miguel Torres con Chovet. Se trata de la primera etapa de un corredor vial que continuará hacia Elortondo y posteriormente llegará a Venado Tuerto.

Gianetti recordó que el proyecto había sido presentado durante 2023 por quienes entonces recorrían la región promoviendo la iniciativa, entre ellos el actual ministro Lisandro Enrico y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Sobre la inauguración, anticipó que se está organizando una actividad que incluiría espectáculos y una convocatoria abierta a la comunidad. Sin embargo, todavía resta confirmar el horario y el lugar donde se realizará el acto.

Cómo avanzan los tramos hacia Elortondo y Venado Tuerto

Mientras se prepara la primera inauguración, Vialidad Provincial continúa trabajando en las etapas restantes.

En el tramo Chovet-Elortondo se desarrollan tareas de movimiento de suelo, extracción lateral de tierra y elevación del terreno para alcanzar los niveles necesarios antes de construir la estructura del camino.

Por otro lado, entre Elortondo y Venado Tuerto se realizan trabajos de movimiento de tierra y construcción de una alcantarilla de grandes dimensiones. Este sector tendrá conexión directa con la Circunvalación venadense.

El proyecto contempla un plazo global de ejecución estimado en 18 meses, aunque no se precisó una fecha definitiva de finalización.

Qué ocurrió con los reclamos de productores rurales

Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue la discusión por el trazado de la nueva ruta y las objeciones presentadas por propietarios de campos afectados.

Según Gianetti, la mayoría de las situaciones pudieron resolverse mediante acuerdos y explicaciones técnicas.

No obstante, reconoció que en algunos casos fue necesario avanzar mediante procedimientos compulsivos, al considerar que debía prevalecer el interés público.

La información difundida no incluye la posición actual de los productores involucrados ni detalles de los procedimientos aplicados.

San Gregorio, Diego de Alvear y otras obras previstas

El viernes 27 también se inaugurarán los accesos repavimentados a San Gregorio y Diego de Alvear, ejecutados como ampliación de las obras sobre la Ruta Provincial 14.

Además, Gianetti indicó que la Circunvalación de Venado Tuerto se encuentra en su etapa final, con trabajos sobre la rotonda de calle Alem. Su inauguración podría concretarse el 18 de diciembre, aunque la fecha no está confirmada.

Finalmente, señaló que continúan las tareas sobre la Ruta Provincial 7S hacia San Francisco, donde ya comenzó la colocación de carpeta asfáltica en distintos sectores y se construye un pedraplén en una zona de lagunas para elevar la calzada y reducir el impacto de la acumulación de agua.

Las próximas semanas estarán marcadas por las habilitaciones anunciadas y la continuidad de los trabajos en los corredores que conectan distintas localidades del sur santafesino.