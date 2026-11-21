El sábado 21 de noviembre se estrenó en Netflix la serie "Gordon", un thriller político protagonizado por Rodrigo de la Serna que reconstruye el accionar delictivo y parapolicial en Argentina durante la década de 1970.

Foto: Redes sociales

La producción, dirigida por Pablo Trapero, consta de siete episodios que combinan suspenso, acción y drama histórico. Basada en investigaciones del periodista Marcelo Larraquy, la serie muestra la transformación de Aníbal Gordon, interpretado por De la Serna, desde sus comienzos como delincuente común hasta convertirse en un agente de inteligencia y líder operativo de la Triple A.

La trama se desarrolla en un contexto de violencia política y persecución, con un enfoque que evita la glorificación del personaje. En cambio, expone los mecanismos de impunidad durante la dictadura cívico-militar. Además de De la Serna, el elenco incluye a Matías Recalt, Camila Peralta y Agustín Pardella.

La historia inicia con Gordon tras un atraco bancario que lo introduce en un complejo mundo criminal. A lo largo de la serie, se cruzan personajes como Julieta Melo, agente de inteligencia interpretada por Camila Peralta, y Graciela Mancini, líder de un grupo armado revolucionario, a cargo de Fiorella Bottaioli.

La serie se rodó en distintas locaciones de Buenos Aires y Bariloche, con un despliegue técnico que busca recrear con rigor documental la época. Para su papel, Rodrigo de la Serna realizó una preparación física y psicológica intensa para reflejar la frialdad de su personaje.

"Gordon" se presenta como una producción que invita a reflexionar sobre un período convulso de la historia argentina, mostrando las complejidades del poder y la violencia política en los años 70.

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