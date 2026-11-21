El sábado 21 de noviembre, Mauro Icardi y China Suárez emitieron fuertes críticas contra la prensa de espectáculos por la cobertura de su vida privada.

Foto: Redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Icardi cuestionó a los periodistas que cubren su situación personal y la de la actriz, a quienes definió como "empleados del chisme barato". En su publicación, el exjugador del Galatasaray señaló que entiende que los medios dependen de su figura para sostenerse económicamente, pero cuestionó la intensidad con la que hablan de ellos.

"No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… entiendo que tienen cuentas que pagar, pero qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia", escribió Icardi. Además, recomendó a los periodistas que se ocupen más de sus propias vidas, ya que, según dijo, "bastante desgracia ya tienen con las suyas".

La publicación incluyó una selfie junto a China Suárez, quien horas antes había expresado su malestar con los medios en sus historias de Instagram. La actriz pidió que dejen de vincularla con personas que no conoce y calificó a varios periodistas argentinos como "escoria".

Suárez denunció una supuesta intención de perjudicarla públicamente y mencionó la existencia de una "mafia" mediática. Afirmó que quienes no están "con ellos", no obedecen o no reciben sobornos, son objeto de campañas para dañar su reputación y desviar la atención de temas importantes.

Ambos personajes intentaron limitar la interacción en sus publicaciones para controlar las reacciones del público.

Estas declaraciones se producen en medio de un conflicto público entre Icardi y Wanda Nara, que ha sido ampliamente cubierto por la prensa nacional.

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