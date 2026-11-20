El viernes 20 de noviembre comenzó con condiciones inestables en Venado Tuerto y alrededores, con probabilidad de lluvias y tormentas durante la mañana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones podrían alcanzar entre 40 y 70% de probabilidad, con temperaturas que oscilaron entre 18°C de mínima y 25°C de máxima.

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Para la tarde de este viernes, el riesgo de lluvias disminuye al 10-40%, y por la noche baja aún más, a un 0-10%. Los vientos se mantienen débiles en la mañana y noche, y alcanzan entre 13 y 22 km/h por la tarde.

El sábado 21 se espera una mañana sin precipitaciones, pero por la tarde podrían reaparecer tormentas con una probabilidad del 10-40%. Durante la noche, la posibilidad de lluvias y tormentas aumenta nuevamente, con un rango estimado entre 40 y 70%. Las temperaturas oscilarán entre 16°C y 26°C, con vientos de 13 a 22 km/h hacia el final del día.

El domingo 22 se anticipa un cambio en el tiempo, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias. Será la jornada más cálida del fin de semana, con una mínima de 15°C y una máxima de 28°C, y vientos que se mantendrán entre 13 y 22 km/h.

Para el lunes 23, feriado nacional, el SMN prevé condiciones similares, con sol y tiempo agradable. La mañana será fresca, con 13°C de mínima, y la tarde alcanzará los 26°C. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula, entre 0 y 10%, y los vientos oscilarán entre 7 y 22 km/h.

El pronóstico extendido indica que la estabilidad se mantendrá durante el resto de la semana, sin lluvias previstas. El martes 24 se esperan temperaturas entre 16°C y 27°C; el miércoles 25, entre 14°C y 25°C; y el jueves 26, entre 15°C y 26°C.

Esta mejora en las condiciones climáticas llega tras varias semanas con días consecutivos de tormentas en la región, lo que representa un alivio para la población y las actividades al aire libre.

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