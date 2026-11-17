El martes 17 de noviembre, representantes de la Regional Venado Tuerto de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) expusieron en Radio LT29 la evolución de la organización hacia un enfoque integral de sustentabilidad agrícola.

Foto: Redes sociales

Jorge Covernton, presidente de la regional, junto a los integrantes Gonzalo Daniele y Marcelo Dondi, describieron a Aapresid como una asociación técnica que promueve la conservación del suelo y sistemas productivos sustentables mediante el trabajo colaborativo y la difusión de conocimientos.

Aunque la entidad se fundó en 1989 con un fuerte vínculo a la siembra directa, sus referentes indicaron que actualmente el paradigma abarca dimensiones éticas y económicas. En lo ético, destacaron la responsabilidad de preservar la tierra para futuras generaciones, sin importar la titularidad del terreno. En lo económico, afirmaron que cuidar el suelo no implica mayores costos, sino que resulta más rentable y es esencial para la viabilidad de las explotaciones agropecuarias en un contexto de márgenes ajustados.

Durante la entrevista, explicaron que las soluciones para los desafíos actuales se basan principalmente en "tecnologías de procesos", es decir, en modificar prácticas productivas, más que en la simple incorporación de insumos o tecnología electrónica.

Entre los principales desafíos técnicos y biológicos mencionaron el manejo de malezas resistentes, que se aborda a través de la red REM, y la prevención de la compactación del suelo mediante la adopción de cultivos de servicio. También resaltaron la evolución en la integración de la ganadería con la agricultura para aumentar la diversidad de especies y mejorar la conservación del recurso.

La regional local, conformada por ingenieros agrónomos, veterinarios y productores, con el asesoramiento de Gustavo Martín, impulsa estas prácticas a través de espacios técnicos abiertos a la comunidad. Uno de ellos es la jornada "Un Productor en Acción", que se realiza en la Sociedad Rural de Venado Tuerto y busca fomentar la innovación y el intercambio de experiencias en el sector agropecuario.

En este marco, Aapresid Venado Tuerto continúa promoviendo la sustentabilidad como un imperativo ético y una estrategia clave para la rentabilidad y la supervivencia de las empresas agrícolas en la región.

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