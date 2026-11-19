Villa Cañás celebró la muestra anual del Taller de Danzas
El miércoles 18 de noviembre se realizó en el Centro Cultural de Villa Cañás la muestra de fin de año del Taller de Danzas Municipal, dirigido por la profesora Eugenia García.
Foto: Redes sociales
El evento, titulado “La vida es hoy”, contó con la participación de grupos de niñas, adolescentes y adultas de Villa Cañás y Elortondo. Durante la presentación, las alumnas exhibieron los avances logrados a lo largo del año en las disciplinas de danza clásica, española y contemporánea.
La puesta en escena se caracterizó por su dinamismo y atención a los detalles, lo que permitió mostrar el trabajo constante y la dedicación de las bailarinas. La Dirección de Cultura local destacó el compromiso y la responsabilidad de las participantes para ofrecer un espectáculo que combinó ritmo y movimiento.
La muestra anual es una instancia habitual para el Taller de Danzas Municipal, que busca promover la expresión artística y la formación en distintas técnicas de danza para la comunidad. En esta edición, la inclusión de bailarinas de Elortondo amplió el alcance del festival y fortaleció el intercambio cultural entre ambas localidades.
Desde la organización anticiparon que continuarán impulsando actividades similares para fomentar el desarrollo cultural en la región.
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