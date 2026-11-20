El Polo de la Niñez de Rosario abrió sus puertas el jueves 19 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Niñez con una jornada destinada a niños y niñas de los Centros de Acción Familiar (CAF) Nº 2 y 15 de la ciudad.

Más de 60 chicos participaron de actividades recreativas que incluyeron juegos, espectáculos de payasos y propuestas del espacio El Portal de las Palabras, donde los niños pudieron expresarse y jugar con el lenguaje.

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La secretaria provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, señaló que el Polo es un espacio clave para garantizar los derechos de la infancia. Destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño, que cumple 37 años, cambió la forma de entender a los niños como sujetos plenos de derechos y no como objetos de protección.

León explicó que el Polo de la Niñez es el primer espacio en Argentina que implementa desde allí todos los derechos de la Convención y que permite resolver en poco tiempo situaciones de vulneración de derechos. "Esta es una verdadera política de restitución de derechos y vamos a seguir fortaleciéndola en toda la provincia", afirmó.

Por su parte, Soledad Amigot, coordinadora de los CAF, valoró el Polo como un lugar que acerca a los trabajadores sociales y facilita el trabajo en territorio. "Es un lugar donde el derecho se vuelve tangible y donde los chicos pueden disfrutar y sentirse contenidos", dijo.

El juego como derecho fundamental

La jornada también puso en valor el juego, la recreación y la participación como derechos esenciales durante la infancia. Amigot explicó que los niños participaron de juegos diseñados para su desarrollo, escucharon música y cuentos relacionados con el humedal y recorrieron El Portal de las Palabras, un espacio para compartir ideas y estimular la imaginación.

Además, el Polo de la Niñez recibió a 80 niños y niñas de los Centros de Acción Familiar de El Trébol y Las Rosas, en actividades similares.

El Gobierno de Santa Fe, a través del programa Nueva Oportunidad, acompaña actualmente a más de 22.000 jóvenes con talleres y trabajo conjunto con organizaciones sociales, buscando fortalecer políticas de protección y promoción de derechos en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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