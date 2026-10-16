El mercado de las telecomunicaciones en Argentina podría atravesar una nueva transformación. Según información difundida sobre una presunta operación entre Telecom y Metrotel, la marca Movistar comenzaría a reducir su presencia en la telefonía móvil, mientras que Tuenti asumiría la atención de una parte de sus clientes.

El acuerdo mencionado tendría un valor aproximado de 450 millones de dólares e incluiría el traspaso de alrededor de seis millones de líneas móviles y 200.000 usuarios de internet fija. Estas cifras corresponden a la versión difundida y requieren confirmación oficial.

Qué pasaría con los clientes de Movistar

Uno de los principales interrogantes es qué ocurriría con quienes actualmente utilizan los servicios de Movistar.

De acuerdo con la información disponible, el proceso se desarrollaría de manera progresiva. Los usuarios alcanzados recibirían inicialmente una comunicación de Movistar y, posteriormente, información de Tuenti sobre las condiciones del cambio.

La versión señala que los clientes podrían conservar sus números telefónicos, aunque todavía no se conocen los detalles sobre los planes, tarifas, servicios contratados ni posibles modificaciones en la facturación.

Tampoco se informó oficialmente si los usuarios deberían reemplazar sus tarjetas SIM o realizar alguna gestión adicional.

No todos los usuarios pasarían a Tuenti

Otro aspecto de la operación es que no toda la cartera de Movistar sería transferida a la misma compañía.

Según la información difundida, Telecom mantendría una parte de los clientes incorporados después de la adquisición de Telefónica Argentina, mientras que Metrotel recibiría otro segmento para desarrollar su actividad comercial mediante Tuenti.

De concretarse bajo estas condiciones, la operación modificaría la distribución de usuarios entre las empresas que participan del mercado nacional de telefonía.

Un acuerdo que también incluiría infraestructura

La operación no se limitaría a las líneas telefónicas. El esquema mencionado contempla activos de infraestructura, componentes de redes de fibra óptica y derechos vinculados al uso del espectro radioeléctrico.

Este último punto resulta relevante porque las frecuencias utilizadas para prestar servicios móviles están sujetas a regulaciones y autorizaciones específicas.

En ese contexto, cualquier transferencia de derechos de uso debería ajustarse a las disposiciones de las autoridades competentes.

Qué falta confirmar

Por el momento, la información disponible no permite establecer una fecha definitiva para el eventual cambio de marca ni precisar qué clientes serían alcanzados.

También resta conocer las condiciones comerciales de la operación, su instrumentación contractual y las decisiones regulatorias correspondientes.

Para los usuarios, la recomendación es consultar únicamente los canales oficiales de sus prestadores antes de realizar modificaciones en sus servicios o proporcionar información personal.

La evolución de este proceso dependerá de las comunicaciones empresariales y de las autorizaciones que correspondan.