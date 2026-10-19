Durante buena parte de su vida, algunas personas convivieron con dificultades para organizar sus actividades, administrar el tiempo, mantener la concentración o desenvolverse en determinadas situaciones sociales sin encontrar una explicación clara. En algunos casos, recién después de los 50 años reciben un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o de trastorno del espectro autista (TEA).

El fenómeno comenzó a ganar visibilidad en distintos países, impulsado por un mayor conocimiento de las condiciones del neurodesarrollo y por la posibilidad de acceder a evaluaciones durante la adultez.

En el Reino Unido, los registros de una aseguradora de viajes muestran un incremento en las declaraciones de estas condiciones entre clientes mayores de 50 años. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 4.676 declaraciones, frente a las 2.613 registradas durante todo 2025.

Sin embargo, los especialistas advierten que estas cifras no representan necesariamente un aumento de la cantidad de personas con TDAH o autismo. Se trata de información declarada por clientes de una empresa y no de un estudio epidemiológico.

DATOS PUBLICADOS EN REINO UNIDO 2.613 Declaraciones en todo 2025 4.676 Declaraciones de enero a julio de 2026 Datos citados por TN de una aseguradora británica no identificada. No equivalen a nuevos diagnósticos ni permiten calcular prevalencia.

Por qué algunas personas reciben el diagnóstico después de los 50

La médica británica Asimah Hanif explica que existen diferentes motivos por los cuales estas condiciones pueden pasar inadvertidas durante décadas.

Uno de ellos es que determinados comportamientos fueron interpretados como características de personalidad. La distracción frecuente, las dificultades para cumplir horarios o los problemas de organización podían atribuirse a falta de disciplina o desinterés.

Otro factor es el denominado enmascaramiento, una estrategia mediante la cual algunas personas intentan ocultar o compensar sus dificultades para adaptarse a las expectativas sociales.

Además, el conocimiento sobre el TDAH y el autismo evolucionó. Durante años, ambas condiciones estuvieron asociadas principalmente con la infancia, lo que contribuyó a que algunas personas llegaran a la adultez sin una evaluación específica.

Cuáles son las señales que pueden motivar una consulta

En adultos con TDAH pueden aparecer dificultades persistentes para calcular tiempos, recordar compromisos, finalizar tareas o mantener la atención.

También pueden presentarse inquietud, impulsividad, postergación frecuente de actividades y problemas para establecer prioridades.

En el caso del autismo, las manifestaciones pueden incluir diferencias persistentes en la comunicación e interacción social, necesidad de rutinas, intereses intensos o una sensibilidad particular a determinados estímulos sensoriales.

No obstante, ambas condiciones son diferentes y requieren evaluaciones específicas. La presencia de una o varias de estas características no permite establecer un diagnóstico por sí sola.

La importancia de una evaluación profesional

La psicóloga Elena Touroni sostiene que uno de los aspectos que deben considerarse es cómo afectan estas dificultades a la vida cotidiana, especialmente en el trabajo, las relaciones personales y otras actividades habituales.

Los profesionales también deben evaluar desde cuándo están presentes las manifestaciones y si existen otras condiciones que puedan explicarlas.

En particular, las dificultades de atención o memoria que aparecen por primera vez después de los 50 años pueden tener distintas causas y no deben atribuirse automáticamente al TDAH.

Qué cambia cuando el diagnóstico llega en la adultez

Recibir un diagnóstico después de varias décadas puede ayudar a comprender experiencias personales, identificar necesidades de apoyo y acceder a estrategias de acompañamiento.

Sin embargo, no todas las personas requieren las mismas intervenciones. Las decisiones deben considerar la evaluación clínica, las características individuales y el impacto en la vida cotidiana.

Ante dificultades persistentes, la recomendación es consultar con profesionales capacitados en la evaluación de adultos. El objetivo no es etiquetar comportamientos habituales, sino determinar si existe una condición que requiera atención o acompañamiento.