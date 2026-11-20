El jueves 19 de noviembre, Agustín Pichot fue electo como nuevo integrante del Comité Ejecutivo de World Rugby durante la reunión oficial del Consejo de la entidad, realizada en Dublín, Irlanda.

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Pichot, ex capitán de Los Pumas, fue designado para ocupar uno de los dos puestos reservados a representantes de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur. Su candidatura fue presentada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y contó con el respaldo de la Unión Sudafricana de Rugby.

Esta elección representa un reconocimiento a la trayectoria y compromiso de Pichot con el desarrollo del rugby a nivel internacional, y asegura la continuidad de la participación argentina en uno de los principales órganos de decisión del deporte.

Tras conocerse el resultado, la UAR felicitó al dirigente por su elección. Pichot manifestó que asume este rol con orgullo y responsabilidad, y destacó la importancia de promover un rugby global con mayores oportunidades para todas las naciones y un modelo económico sustentable a largo plazo.

"Agradezco a la UAR por la confianza y a Sudáfrica por el respaldo a mi candidatura. También felicito a John Eales por su elección y reconozco a Greg Barclay por su participación en este proceso", expresó Pichot. Añadió que trabajará para lograr un rugby más inclusivo, competitivo y sostenible, con una visión estratégica de futuro.

El presidente de la UAR, Félix Páez Molina, afirmó que la elección de Pichot es un motivo de orgullo para la institución y un reconocimiento al camino que ha recorrido el rugby argentino en el ámbito internacional. Destacó que su experiencia y liderazgo serán un aporte importante para los desafíos que enfrenta el rugby mundial.

Pichot ya había sido una figura clave en el rugby argentino y su incorporación al Comité Ejecutivo de World Rugby abre una nueva etapa para la representación nacional en el deporte.

Actualmente, Los Pumas se preparan para enfrentar a Francia en el Nations Championship, buscando mantener su nivel competitivo en el escenario internacional.