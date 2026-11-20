El viernes 20 de noviembre, Villa Cañás estuvo presente en la Noche de las Casas de Provincia, un evento realizado en la Casa de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La directora de Cultura de la Municipalidad, Josefina Castro, representó a la ciudad en esta iniciativa destinada a celebrar la identidad y diversidad cultural del país.

Foto: Redes sociales

Durante la jornada, Castro difundió los atractivos turísticos de Villa Cañás y promovió el turismo de cercanía, con especial énfasis en la temporada de verano 2026-2027 del Balneario Municipal “Virginia L. Díaz”.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de Santa Fe, que busca generar espacios de encuentro y promoción para las localidades de la provincia. Desde Villa Cañás destacaron la importancia de esta participación para continuar mostrando las opciones turísticas que ofrece la ciudad y las Lagunas del Sur.

Con esta acción, la Municipalidad apunta a potenciar el turismo regional y atraer visitantes para la próxima temporada estival.

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