El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a ser destinatario de amenazas que actualmente son investigadas por las autoridades. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que no se trata de un episodio aislado y que existen antecedentes de intimidaciones contra otros integrantes de la administración santafesina.

La vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, se refirió a la situación durante declaraciones a la prensa y explicó que, ante este tipo de hechos, la Provincia pone en marcha distintos procedimientos destinados a prevenir posibles riesgos y avanzar en la identificación de los responsables.

Según indicó la funcionaria, las actuaciones incluyen tareas preventivas, operativas y de investigación. Sin embargo, no se difundieron detalles sobre el contenido de las amenazas recientes, los medios utilizados para realizarlas ni la identidad de sus posibles autores.

El Gobierno relaciona las amenazas con su política de seguridad

Durante sus declaraciones, Coudannes vinculó las intimidaciones con las medidas de seguridad implementadas por la administración provincial.

La vocera sostuvo que las modificaciones normativas y las acciones desarrolladas contra el delito afectan las posibilidades de actuación de determinados sectores vinculados con actividades criminales.

En ese marco, consideró que las amenazas podrían estar relacionadas con las consecuencias de esas políticas.

No obstante, esa vinculación corresponde a la interpretación expresada por el Gobierno y no fue presentada como una conclusión judicial. Hasta el momento, la información difundida no permite establecer quiénes realizaron las intimidaciones ni cuáles fueron sus motivaciones.

Por otro lado, la funcionaria aseguró que estos episodios no modificarán la estrategia de seguridad que lleva adelante la gestión provincial.

Otros funcionarios también fueron mencionados

Las amenazas no se limitaron al gobernador. Coudannes recordó que en situaciones anteriores también fueron mencionados integrantes del gabinete santafesino.

Entre ellos se encuentra Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad, quien ya había hecho referencia públicamente a este tipo de episodios.

La vocera explicó que cada nueva intimidación requiere una evaluación específica y la intervención de las áreas estatales correspondientes.

De acuerdo con sus declaraciones, el procedimiento contempla tanto la adopción de medidas de protección como las actuaciones necesarias para esclarecer el origen de las amenazas.

Sin embargo, no se precisó si los distintos episodios presentan conexiones entre sí o si forman parte de investigaciones independientes.

Continúan las investigaciones

El Gobierno provincial ratificó que mantendrá su política de seguridad mientras se desarrollan las investigaciones sobre las intimidaciones.

Coudannes afirmó que la administración continuará con las medidas previstas y que las amenazas no condicionarán las decisiones del Ejecutivo.

Por el momento, no se comunicaron resultados concretos de las actuaciones judiciales ni se informó sobre personas identificadas o detenidas por los hechos recientes.

La investigación deberá determinar el origen de los mensajes, establecer si existe alguna vinculación con episodios anteriores y evaluar las eventuales responsabilidades penales.

Mientras tanto, las autoridades provinciales mantienen los procedimientos de prevención y seguridad correspondientes.