El Gobierno de Santa Fe entregó este jueves en el Museo Casa del Brigadier los premios a 16 escuelas ganadoras de la segunda edición del concurso “¿Por qué invencible?”, en el marco de la Semana Invencible por los 240 años del nacimiento de Estanislao López.

Más de 110 establecimientos educativos de toda la provincia participaron del certamen, que propuso a los estudiantes investigar la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López a través de podcasts, videos y notas periodísticas.

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El ministro de Educación, José Goity, explicó que la iniciativa forma parte de una política provincial para fortalecer la identidad santafesina y el federalismo. Según indicó, el reconocimiento busca sostener la figura de López como un referente nacional y provincial.

“Dieciséis escuelas fueron premiadas por apropiarse del legado del Brigadier y difundirlo mediante formatos actuales, como podcasts y producciones periodísticas”, agregó Goity.

Por su parte, la ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento sobre López y su aporte a la historia santafesina. La secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, valoró el trabajo de las escuelas y equipos pedagógicos por abordar la historia con creatividad y rigor.

Premios por categorías

En la categoría podcast, el primer premio fue para la Escuela Nº 374 “Maestro Carlos Alberto Leiva” de Timbúes, con el trabajo “Santa Fe, la Invencible”. En video corto, la Escuela Nº 8102 “Mariano Moreno” de San Guillermo obtuvo el primer lugar con “#TeamLópez #ElPrócerInfluencer”. En nota periodística, la Escuela Nº 41 “José de San Martín” de San Jorge ganó con “De don nadie a Invencible: el hombre detrás del Brigadier”.

Además, se entregaron menciones especiales a trabajos de distintas localidades, entre ellas Máximo Paz, Helvecia, Venado Tuerto, Rosario y San Javier.

El jurado estuvo integrado por representantes de la Junta Provincial de Estudios Históricos, especialistas, familiares de López y funcionarios provinciales. Los premios incluyeron equipos de streaming, mesas de ping-pong y kits deportivos, con el objetivo de fortalecer el trabajo pedagógico en las escuelas.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y miembros de la comunidad educativa, que valoraron la iniciativa como una forma de promover el conocimiento histórico y el compromiso con la identidad santafesina.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.