La FIFA confirmó oficialmente los nombres de los tres dirigentes que presentaron sus candidaturas para disputar la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial. Gianni Infantino intentará renovar su mandato, mientras que Philippe Diallo y Kohzo Tashima buscarán poner fin a su conducción, iniciada en febrero de 2016.

La elección se desarrollará el 18 de marzo de 2027 durante el 77.º Congreso de la FIFA, que tendrá lugar en Rabat, Marruecos. Será la primera vez desde su llegada al cargo que Infantino deberá enfrentar nuevamente a otros postulantes en una votación presidencial.

Según comunicó la entidad, las tres candidaturas fueron remitidas a la comisión electoral para su evaluación. El organismo deberá determinar si cumplen los requisitos establecidos y comunicar los nombres admitidos antes del 18 de febrero de 2027

Infantino buscará extender su conducción

El dirigente suizo asumió la presidencia de la FIFA en 2016, después de imponerse en unas elecciones que se resolvieron en segunda vuelta. Posteriormente fue reelegido en 2019 y 2023, sin rivales.

De cara a la próxima votación, Infantino mantiene respaldos dentro de diferentes confederaciones, especialmente en África, Asia y Sudamérica. Sin embargo, su gestión también enfrenta cuestionamientos vinculados con la administración comercial del fútbol internacional y sus relaciones institucionales.

Uno de los principales puntos de discusión fue la propuesta de incorporar inversión privada a una estructura comercial vinculada con importantes competiciones de FIFA. La iniciativa generó resistencia entre dirigentes europeos y profundizó las diferencias con sectores de UEFA.

Philippe Diallo, el candidato respaldado por Europa

El francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, aparece como uno de los principales competidores del actual mandatario.

Su trayectoria está vinculada con la gestión deportiva y las estructuras institucionales del fútbol francés. Antes de asumir la presidencia federativa en 2023, desempeñó funciones dentro de organizaciones relacionadas con los clubes profesionales.

Su candidatura cuenta con el respaldo de UEFA, que busca impulsar una alternativa a la actual conducción. Diallo deberá ampliar ese apoyo fuera de Europa para contar con posibilidades de imponerse en la elección.

Kohzo Tashima representa la tercera alternativa

El japonés Kohzo Tashima también formalizó su postulación. Con antecedentes como futbolista, entrenador y dirigente, integra el Consejo de la FIFA desde 2015.

Actualmente ocupa la presidencia honoraria de la Federación Japonesa de Fútbol, institución que condujo anteriormente.

Su participación incorpora una alternativa asiática en la disputa, aunque enfrenta el desafío de conseguir apoyos dentro de una región donde Infantino mantiene respaldo institucional.

Ramón Vega quedó fuera de la lista

Otro de los nombres que había manifestado su intención de competir era Ramón Vega, exdefensor de la selección suiza y del Tottenham inglés.

Sin embargo, no apareció entre las tres candidaturas recibidas oficialmente por FIFA. De acuerdo con las informaciones publicadas, no logró reunir los avales necesarios para formalizar su postulación.

Cuándo se conocerá al próximo presidente de FIFA Elecciones Sede 18 de marzo 2027 Rabat Marruecos Fecha límite para admitir candidaturas: La comisión electoral deberá resolver la admisión de las candidaturas antes del 18 de febrero de 2027.

La elección será definida por las federaciones miembro de FIFA, en un escenario donde los respaldos regionales y los acuerdos entre dirigentes tendrán un papel determinante.

Por el momento, Infantino parte con una posición favorable según las proyecciones publicadas, pero el resultado dependerá de la votación de marzo.

La próxima etapa será la revisión formal de los candidatos y la definición de los apoyos que cada uno pueda reunir antes del Congreso.