La NBA tuvo una nueva jornada de actividad este miércoles 18 de noviembre, con resultados que modificaron las rachas de varios equipos. Miami Heat consiguió su sexta victoria consecutiva al superar por 137-130 a Milwaukee Bucks, mientras que Utah Jazz terminó con la serie de nueve triunfos de Los Angeles Lakers.

Uno de los protagonistas fue Giannis Antetokounmpo, quien, según el reporte de la jornada, enfrentó por primera vez a Milwaukee como jugador de Miami. El griego registró 27 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias, quedando a un pase de completar un triple-doble.

Miami sostuvo su buen momento ante Milwaukee

El Heat se impuso 137-130 en un encuentro que llegó a dominar por 30 puntos. Bam Adebayo aportó 26 unidades, 21 de ellas durante la primera mitad, y Miami convirtió 22 triples.

Milwaukee reaccionó en el tramo final con un parcial de 30-9, aunque no logró revertir el marcador. Según las estadísticas consignadas, los Bucks acumularon su undécima derrota consecutiva y quedaron con un registro de una victoria y 14 caídas.

Miami, por su parte, alcanzó seis triunfos seguidos y ganó nueve de sus últimos 11 compromisos.

Utah sorprendió a los Lakers en Los Ángeles

Utah Jazz consiguió una victoria por 109-97 como visitante y puso fin a la racha de nueve partidos ganados por Los Angeles Lakers.

Keyonte George encabezó la ofensiva con 30 puntos y diez asistencias, mientras que Ace Bailey contribuyó con 19 unidades, diez de ellas en el último cuarto.

En los Lakers, Luka Doncic terminó con 29 puntos, pero tuvo dificultades desde la línea de tres, con dos conversiones en 12 intentos. Además, registró nueve pérdidas de balón y cortó una serie de 11 encuentros consecutivos anotando al menos 30 puntos.

Denver remontó ante Boston con Jokic como figura

Denver Nuggets revirtió una desventaja de 17 puntos y derrotó 105-101 a Boston Celtics.

Nikola Jokic terminó con 24 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes. Denver cambió el desarrollo del partido durante el tercer cuarto, cuando consiguió un parcial de 20-4.

El cierre estuvo marcado por una falta técnica sancionada a Jayson Tatum cuando restaban 6,4 segundos. Jamal Murray convirtió el tiro libre que estableció la diferencia definitiva.

Tatum fue el máximo anotador de Boston con 24 puntos, aunque solamente cuatro llegaron durante la segunda mitad.

Philadelphia ganó en Orlando y Dallas superó a Golden State

Philadelphia 76ers venció 121-116 a Orlando Magic después de remontar una diferencia de 17 puntos.

Joel Embiid aportó 26 unidades y VJ Edgecombe sumó 24, incluidos 13 durante el último cuarto. El triunfo dejó a Philadelphia con un registro de 13 victorias y tres derrotas, de acuerdo con el informe original.

Por otro lado, Dallas Mavericks derrotó 116-94 a Golden State Warriors. Cooper Flagg fue el principal anotador con 33 puntos, además de repartir nueve asistencias.

Golden State volvió a jugar sin Stephen Curry, mientras que Dallas consiguió cortar una serie de tres derrotas consecutivas.

Atlanta ganó en Oklahoma y Memphis extendió su racha visitante

Atlanta Hawks venció 117-112 a Oklahoma City Thunder, que sufrió su cuarta derrota en cinco presentaciones.

Jalen Johnson registró un triple-doble con 16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Onyeka Okongwu encabezó la anotación de Atlanta con 28 unidades. En Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 34 puntos.

En otro de los encuentros, Memphis Grizzlies superó 124-121 a Cleveland Cavaliers y alcanzó ocho victorias consecutivas como visitante, una marca señalada como récord de la franquicia.

Cam Spencer anotó 26 puntos para Memphis, mientras que Donovan Mitchell aportó 34 para Cleveland.

Phoenix, Houston, Chicago, Washington y Detroit también ganaron

Phoenix Suns derrotó 128-107 a Sacramento Kings, con 29 puntos tanto de Devin Booker como de Dillon Brooks.

Houston Rockets se impuso 119-104 a Indiana Pacers. Kevin Durant aportó 21 puntos y Reed Sheppard convirtió seis triples. Alperen Sengun debió abandonar el encuentro tras recibir un golpe en el rostro.

Chicago Bulls venció 137-107 a Brooklyn Nets, con 25 puntos de Matas Buzelis y 21 triples colectivos.

Washington Wizards cortó una serie de ocho derrotas al superar 103-99 a Toronto Raptors. Anthony Davis aportó 25 puntos y 14 rebotes.

Finalmente, Detroit Pistons ganó 122-109 ante New Orleans Pelicans, con John Collins como máximo anotador de su equipo, con 20 unidades.

Todos los resultados de la NBA Partido Resultado Miami Heat – Milwaukee Bucks 137-130 Utah Jazz – Los Angeles Lakers 109-97 Denver Nuggets – Boston Celtics 105-101 Philadelphia 76ers – Orlando Magic 121-116 Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 117-112 Dallas Mavericks – Golden State Warriors 116-94 Phoenix Suns – Sacramento Kings 128-107 Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 124-121 Houston Rockets – Indiana Pacers 119-104 Chicago Bulls – Brooklyn Nets 137-107 Washington Wizards – Toronto Raptors 103-99 Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 122-109 NBA | Jornada del miércoles 18 de noviembre de 2026.

La jornada dejó a Miami con seis victorias consecutivas, a los Lakers sin su racha ganadora y a Denver con un nuevo triunfo tras revertir una diferencia de doble dígito.