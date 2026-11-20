El Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe informó este viernes 20 de noviembre, a las 12:00, que el río en el departamento San Jerónimo supera en 80 centímetros el nivel de evacuación.

En la localidad de Coronda, se registraron 42 personas autoevacuadas, correspondientes a 14 familias, según datos de Protección Civil. De estas familias, 13 pertenecen al barrio Vivero y una al barrio Punta del Este.

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Hasta el momento, no se reportaron personas evacuadas en centros de asistencia en Coronda.

Las autoridades provinciales mantienen un seguimiento constante de la evolución del río y las condiciones en las zonas bajas del departamento, especialmente en las localidades ribereñas.

Se recomienda a los vecinos de estas áreas estar atentos a las comunicaciones oficiales, evitar circular por zonas anegadas y asegurar la protección de documentos, medicamentos y objetos personales indispensables.

En caso de ser necesario, las autoridades informarán sobre posibles traslados o evacuaciones adicionales, detallando los sectores afectados y los procedimientos a seguir.

Para emergencias, se recuerda que el número 911 está disponible para situaciones de riesgo, mientras que el 107 corresponde a emergencias médicas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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