El Gobierno de Santa Fe informó el 22 de octubre que realizó obras o tiene trabajos en marcha en 92 de las 100 localidades que considera de mayor riesgo hídrico. Según sus cifras, desde el inicio de la gestión se limpiaron más de 5.000 kilómetros de canales y se ejecutaron más de 400 obras hídricas, con alcance en 232 distritos.

El plan suma 90 bombas de extracción nuevas, que ya se están entregando a municipios y comunas, la recuperación de más de 40 estaciones de monitoreo y la construcción de 48 puntos de medición automática.

Para el sur provincial, la Provincia anunció un programa de limpieza de 322 kilómetros en 14 canales y cursos de agua de siete departamentos. Entre las tareas previstas figura la conexión Agataura–San Urbano, vinculada al escurrimiento de Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel. Al momento del anuncio esa limpieza estaba entre las tareas programadas, no entre las terminadas.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, pidió a municipios y comunas que mantengan sus desagües y actualicen sus planes de contingencia.

Qué hacer

• Averiguá en tu comuna o municipio cuál es el plan de contingencia de tu localidad y dónde funcionaría el centro de evacuados.

• Si tenés campo, revisá alcantarillas y pasos de agua antes de las lluvias fuertes.

• No arrojes basura ni ramas a cunetas y canales.

• Ante una emergencia llamá al 911. Para Protección Civil, al 103.

Fuente: Gobierno de Santa Fe, informes del 22 de octubre y de fines de septiembre de 2026.

Imagen ilustrativa.