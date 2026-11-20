Un fuerte temporal con vientos que superaron los 170 kilómetros por hora afectó en la madrugada del viernes 20 de noviembre al departamento Castellanos, en el sur de Santa Fe.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que trabaja en la reparación y restablecimiento del suministro eléctrico en Rafaela y otras localidades afectadas.

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En Rafaela, la EPE ya repuso el servicio en amplias zonas, aunque persisten cortes en sectores puntuales. El criterio de trabajo prioriza la reparación de la red de media tensión, que abastece a mayores áreas, para luego atender las fallas específicas.

El relevamiento técnico realizado por la empresa detectó daños en varias localidades del departamento. En Susana, se registró la rotura de un poste de cemento en la red de baja tensión dentro del pueblo y un conductor cortado en la zona rural, en el distribuidor 4 de 14,2 kV. Además, resta inspeccionar la línea Peretti/Restelli.

En Saguier, un conductor preensamblado cayó al suelo tras el desprendimiento de una retención, y un poste cayó sobre la ruta 13 en zona rural.

En Santa Clara de Saguier, un conductor cortado en el alimentador 5 de 33 kV arrastró cuatro soportes que deben ser reinstalados.

En Lehmann, se reportaron postes caídos y cables cortados en la línea El Quebracho, al este del pueblo.

En San Antonio, el personal de la EPE de Egusquiza se desplazará para asistir en la reposición del servicio.

En Presidente Roca, aún se recorren las líneas rurales donde se detectaron postes caídos.

Desde la EPE solicitaron comprensión a los usuarios debido a la complejidad de las tareas y aseguraron que continúan con los trabajos para restablecer la totalidad del suministro eléctrico en la región.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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