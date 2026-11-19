El Gobierno de Santa Fe incorporó ocho máquinas a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Las dos últimas retroexcavadoras se presentaron el jueves 12 de noviembre en la ciudad de Santa Fe. Según la Provincia, la flota del área creció un 70 %.

El lote incluye cuatro retroexcavadoras de brazo estándar para canales y desagües urbanos, dos de brazo largo para canales troncales en zonas rurales de difícil acceso, una topadora y un camión para trasladar los equipos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que los efectos de un fenómeno extremo no se pueden evitar, pero sí reducir con obras y mantenimiento. Parte de los trabajos se hace por convenio con municipios y comunas.

Ese mismo día se reunió el Comité Operativo Interministerial de Emergencia, encabezado por el ministro Fabián Bastia, para coordinar la respuesta ante la crecida del río Paraná y las lluvias asociadas a El Niño.

Qué hacer

• Si ves un canal o una alcantarilla tapada, avisá a tu municipio o comuna antes de que llueva.

• No arrojes ramas, escombros ni basura a cunetas y canales.

• Revisá los desagües de tu casa antes de cada tormenta.

• Ante una emergencia llamá al 911. Para Protección Civil, al 103.

Fuente: Gobierno de Santa Fe, anuncio del 12 de noviembre de 2026.

Imagen ilustrativa.