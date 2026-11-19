El Senado de la Nación tiene previsto sesionar este jueves 19 de noviembre para tratar un conjunto de proyectos legislativos, entre los que se destaca la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

La iniciativa busca reemplazar el carácter transitorio de la emergencia vigente por un marco normativo permanente, manteniendo prestaciones, mecanismos de actualización y garantías de cobertura para las personas alcanzadas.

Según la información difundida por Noticias Argentinas, el proyecto cuenta con respaldo de diferentes sectores parlamentarios. Sin embargo, su aprobación definitiva dependerá de la votación en el recinto.

La sesión fue convocada para las 11, luego de una reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

Qué establece la nueva ley de discapacidad

Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima.

El proyecto contempla que sus beneficiarios puedan trabajar formalmente o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece mecanismos de actualización periódica de los aranceles vinculados con la movilidad jubilatoria.

Además, garantiza la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud y dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al sector no pueda reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.

Auditorías y pagos a prestadores

La propuesta incorpora un sistema de controles periódicos mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.

Estas auditorías deberán respetar el debido proceso y contemplar las condiciones particulares de las personas con discapacidad.

Por otro lado, se incorporó una cláusula transitoria para organizar el pago de compensaciones adeudadas a prestadores del sistema.

El texto también establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma, una vez cumplidas las etapas necesarias para su entrada en vigencia.

Tierras rurales y propiedad privada

Otro de los proyectos incluidos en el temario propone restablecer restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa denominada Inviolabilidad de la Propiedad Privada contempla la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023 y modificaciones vinculadas con las expropiaciones y los procedimientos de desalojo.

Según la información parlamentaria difundida, se busca recuperar límites a la extranjerización de tierras y establecer nuevas herramientas legales para la protección de inmuebles.

Patentes y seguridad en instalaciones deportivas

El Senado también analizará la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con una reserva destinada a contemplar planteos de la industria farmacéutica nacional.

En paralelo, se tratará la denominada Ley Joaquín, que establece obligaciones de instalación, anclaje, mantenimiento y control del equipamiento deportivo y recreativo.

La propuesta alcanza a arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plazas, tanto en espacios públicos como privados.

Una sesión con impacto en distintos sectores

El resultado del debate determinará si el sistema de discapacidad avanza hacia un régimen permanente y qué modificaciones legislativas reciben aprobación.

También quedarán definidas las próximas etapas de los proyectos vinculados con tierras, patentes y seguridad deportiva.