El Niño es un calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Aunque ocurre a miles de kilómetros, cambia la circulación de la atmósfera y modifica las lluvias en distintas partes del mundo. En la Argentina suele traducirse en más precipitaciones sobre el Litoral y el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el 30 de octubre su pronóstico climático para noviembre, diciembre y enero. Para Santa Fe marca una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el oeste de la provincia y en el Litoral. Para el sudoeste santafesino, la zona de nuestro departamento, prevé además temperaturas medias algo más bajas que las habituales.

El organismo aclara dos cosas. La primera: que llueva más en el trimestre no quiere decir que llueva todos los días, sino que el total acumulado tiene más chances de superar el promedio. La segunda: no se descartan tormentas puntuales más fuertes que lo común, que un pronóstico de tres meses no puede anticipar. Por eso recomienda seguir el pronóstico diario y las alertas.

En el sur de Santa Fe el riesgo no pasa por la crecida de un gran río, sino por el agua que no escurre: campos anegados, caminos rurales cortados, lagunas que crecen y barrios bajos que se inundan cuando caen muchos milímetros en pocas horas.

Qué hacer

• Limpiá canaletas, desagües y rejillas de tu casa, y no saques la basura cuando hay alerta de tormenta.

• Tené a mano linterna, pilas, agua potable, medicamentos y los documentos en una bolsa cerrada.

• No cruces calles, badenes ni caminos rurales con agua en movimiento, ni a pie ni en vehículo.

• Si el agua entra a tu casa, cortá la luz desde la llave general.

• Ante una emergencia llamá al 911. Para Protección Civil, al 103.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, pronóstico climático trimestral del 30 de octubre de 2026.

Imagen ilustrativa.