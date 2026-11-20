La empresa Arcor decidió poner fin a la producción de conservas de atún y caballa en su establecimiento de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La medida implica abandonar una actividad industrial desarrollada durante aproximadamente dos décadas y reemplazar la elaboración local por productos importados.

Según la información difundida, la decisión responde principalmente a las dificultades para conseguir materia prima y a la pérdida de competitividad frente a los grandes productores internacionales del sector pesquero.

El cambio alcanza a 75 trabajadores vinculados con la actividad, quienes tendrían la posibilidad de continuar desempeñándose en otras instalaciones del grupo empresario.

Los motivos detrás de la decisión

La disponibilidad de materia prima constituye uno de los factores señalados para explicar la discontinuidad de la producción.

La elaboración de conservas de pescado requiere un abastecimiento regular que permita sostener los niveles de fabricación y responder a la demanda comercial. Cuando ese suministro presenta dificultades, los costos operativos y la planificación industrial pueden verse afectados.

A esta situación se suma la competencia internacional. Los grandes países productores cuentan con estructuras industriales y comerciales que, según las condiciones de cada mercado, pueden ofrecer productos a precios inferiores a los de la elaboración nacional.

En ese contexto, Arcor habría optado por modificar su esquema de abastecimiento, dejando de fabricar estas conservas en Mar del Plata y recurriendo a proveedores del exterior.

No se precisó cuáles serán los países de origen de las importaciones ni cómo se implementará la nueva modalidad comercial.

Qué sucederá con los 75 trabajadores

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la continuidad laboral de las personas que se desempeñaban en la actividad.

La información disponible señala que los 75 empleados afectados podrán optar por una reubicación dentro de otras instalaciones pertenecientes al grupo.

Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre los establecimientos que recibirían a esos trabajadores, las condiciones de traslado ni la cantidad de personas que efectivamente podrían acceder a esa alternativa.

Tampoco se informó si existirán acuerdos específicos para quienes no acepten una eventual reubicación.

Por el momento, no corresponde considerar confirmada la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo.

Un cambio en el esquema de producción

La decisión representa una modificación en la actividad industrial que la compañía desarrollaba en Mar del Plata.

El reemplazo de producción nacional por importaciones supone que el abastecimiento comercial de estos productos dejaría de depender de la elaboración realizada en ese establecimiento.

No obstante, la información disponible no permite determinar si la medida implica el cierre completo de la planta física o exclusivamente el cese de su línea de conservas de pescado.

Las definiciones que quedan pendientes

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran el destino laboral de los empleados, las condiciones de la reubicación y el alcance definitivo de la reorganización productiva.

También resta conocer cómo se implementará el abastecimiento mediante importaciones y si habrá modificaciones en la comercialización de las conservas.