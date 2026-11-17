La Selección Argentina disputará este martes 17 de noviembre su último compromiso del año frente a Costa Rica, en un amistoso internacional programado para las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El entrenador Lionel Scaloni trabaja en la conformación del equipo titular y anticipó que realizará modificaciones respecto del encuentro anterior frente a Uruguay, aunque varios futbolistas podrían mantener su lugar.

El objetivo del cuerpo técnico es continuar evaluando alternativas, observar el funcionamiento colectivo y sumar minutos de competencia para jugadores que buscan consolidarse dentro del seleccionado.

Nico Paz podría ocupar una nueva posición

Una de las principales alternativas que analiza Scaloni está relacionada con Nico Paz, quien podría retrasar su ubicación para desempeñarse en el mediocampo.

El futbolista había integrado el frente ofensivo junto a Julián Álvarez y Thiago Almada frente a Uruguay. Sin embargo, para el compromiso ante Costa Rica existe la posibilidad de que juegue más cerca de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Esta modificación permitiría incorporar otro delantero al equipo titular. En ese escenario, Gianluca Prestianni aparece como candidato a ingresar desde el arranque, mientras que Matías Soulé y Franco Mastantuono también figuran entre las alternativas ofensivas.

La decisión definitiva dependerá de la evaluación del cuerpo técnico antes del encuentro.

Los cambios que analiza Scaloni en la defensa

El sector defensivo también podría presentar modificaciones.

Agustín Giay tiene posibilidades de ocupar el lateral derecho en reemplazo de Gonzalo Montiel. Por el sector izquierdo, Román Vega y Nicolás Tagliafico aparecen como alternativas.

En la zona central, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez se perfilan como opciones para integrar la dupla defensiva, mientras que Facundo Medina también está considerado.

En el arco, la información previa señala a Gerónimo Rulli entre las posibilidades, aunque la alineación tentativa difundida incluye a Emiliano Martínez. Por el momento, no existe una confirmación definitiva sobre quién comenzará el partido.

La probable formación de Argentina ante Costa Rica

ESQUEMA TENTATIVO · 4-3-3 SELECCIÓN ARGENTINA 11 Nico Paz 9 Julián Álvarez 7 Prestianni 8 Enzo Fernández 5 Máximo Perrone 10 Mac Allister 4 Giay 2 Balerdi / Medina 6 Lisandro Martínez 3 Román Vega 1 Emiliano Martínez FORMACIÓN NO OFICIAL * Balerdi o Facundo Medina. También existen alternativas en el lateral izquierdo y en el arco. El equipo definitivo será confirmado por Lionel Scaloni antes del encuentro. NOVEDADES DEL SUR | DEPORTES

La alineación tentativa difundida es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Argentina busca cerrar el año con nuevas variantes

El encuentro ante Costa Rica representará una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico observe el rendimiento de los futbolistas convocados y evalúe diferentes asociaciones dentro del campo de juego.

Scaloni destacó la importancia de que los jugadores compartan minutos para mejorar los movimientos colectivos y profundizar el conocimiento entre compañeros.

En este marco, el amistoso en Córdoba permitirá obtener nuevas conclusiones sobre la conformación del plantel de cara a los próximos compromisos internacionales.

La formación definitiva se conocerá antes del inicio del partido.