El martes 17 de noviembre, un video del cumpleaños número 10 de Giovanni, hijo de Leandro Paredes y Camila Galante, despertó rumores sobre una posible crisis matrimonial entre la pareja.

Foto: Redes sociales

En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa al futbolista de Boca Juniors con un gesto serio y una actitud que algunos interpretaron como incómoda durante la celebración familiar. La fiesta contó con una decoración alusiva a Boca Juniors y la Selección Argentina, además de una torta de tres pisos con una pelota.

El periodista Fede Flowers difundió el video y planteó la hipótesis de un conflicto entre Paredes y Galante, lo que generó múltiples comentarios entre los usuarios. Algunos atribuyeron la expresión del jugador a cansancio o preocupaciones relacionadas con su carrera deportiva, mientras que otros relacionaron su actitud con versiones previas sobre un supuesto affaire con la actriz China Suárez.

Estas versiones surgieron luego de que el conductor Ángel de Brito mencionara a Paredes como el futbolista argentino involucrado en un encuentro secreto con Suárez en París en 2021, durante la misma noche en que la actriz planeaba verse con Mauro Icardi. Según la panelista Analía Franchín, la actriz terminó pasando la noche con otro jugador de la Selección, cuya identidad fue reservada inicialmente, pero que luego fue señalada por De Brito con pistas que coincidían con Paredes.

Hasta el momento, ni Leandro Paredes ni Camila Galante emitieron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre un distanciamiento o conflicto en la pareja.

En este marco, el video del cumpleaños de su hijo volvió a poner en el centro de la atención mediática la situación personal del mediocampista, sin que haya confirmaciones oficiales sobre su vida privada.

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