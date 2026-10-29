El Senado de la Nación tiene previsto debatir este jueves 29 de octubre, desde las 14, un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Gobierno. La iniciativa propone modificar los procedimientos para disponer internaciones involuntarias, ampliar el abordaje de las adicciones y establecer mecanismos de coordinación entre el Estado nacional y las provincias.

El texto llega al recinto después de una serie de modificaciones realizadas durante su tratamiento parlamentario para reunir el respaldo de bloques aliados de La Libertad Avanza y representantes provinciales.

Sin embargo, las negociaciones no permitieron alcanzar un acuerdo con Convicción Federal. La presidenta de ese espacio, Carolina Moisés, presentó un dictamen de minoría, por lo que se anticipan diferencias durante la discusión.

Internaciones involuntarias: uno de los principales cambios

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de disponer una internación involuntaria cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.

Según el contenido del proyecto difundido por RedBoing, ante una situación de emergencia la internación podría ser indicada por un solo médico, sin que necesariamente deba contar con una especialización en psiquiatría.

La decisión tendría que ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas posteriores. Además, se contempla la utilización de teleconsultas con especialistas y la obligación de informar la internación a la Justicia.

Estas disposiciones buscan establecer procedimientos específicos para intervenir ante situaciones de urgencia, aunque su aplicación dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso.

Adicciones y ludopatía: qué incorpora la reforma

La iniciativa también amplía el abordaje de las adicciones dentro del sistema de salud mental e incluye expresamente la ludopatía.

La problemática de las apuestas, especialmente en plataformas digitales, adquirió mayor visibilidad durante los últimos años por su presencia entre adolescentes y jóvenes.

En este marco, la propuesta contempla su incorporación dentro de las situaciones que pueden requerir atención y tratamiento especializado.

Cambios en la atención de niños y adolescentes

Otro apartado está relacionado con la atención de menores de edad.

El proyecto establece que los niños y adolescentes deberán recibir asistencia de equipos con formación específica en salud mental infantojuvenil.

También dispone que, cuando resulte necesaria una internación, deberán permanecer en espacios separados de los pacientes adultos.

Por otro lado, la reforma incorpora la planificación del egreso desde las primeras etapas de atención. Se prevé la elaboración de un plan de salida y la notificación anticipada a familiares o representantes legales para coordinar las condiciones necesarias.

Financiamiento y debate político

En materia de recursos, el texto propone un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las provincias para implementar las políticas de salud mental.

La iniciativa mantiene, además, la prohibición de crear nuevos manicomios, uno de los principios contemplados en el marco normativo vigente.

El debate parlamentario deberá definir si los cambios propuestos obtienen los votos necesarios para avanzar. Entre los aspectos que quedan sujetos a discusión se encuentran los procedimientos de internación, las responsabilidades de los equipos médicos y las condiciones de implementación en las distintas jurisdicciones.

La sesión también contempla el tratamiento de otras iniciativas vinculadas con inversiones y el Mercado Voluntario de Carbono.