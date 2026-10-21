La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto sesionar este miércoles 21 de octubre para debatir una serie de iniciativas que abarcan distintos aspectos de la legislación argentina. La agenda incluye reformas vinculadas con la propiedad privada, el sistema de discapacidad, el endeudamiento familiar, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el vandalismo rural.

Los proyectos llegan al recinto con diferentes niveles de consenso y posiciones contrapuestas entre el oficialismo y los bloques opositores.

Propiedad privada: cambios en desalojos y expropiaciones

Uno de los principales debates estará relacionado con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya recibió modificaciones durante su tratamiento en el Senado.

La iniciativa propone modificar la legislación sobre expropiaciones y agilizar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados irregularmente.

En determinadas situaciones de usurpación, el juez podría intimar a restituir una propiedad dentro de las 72 horas, siempre que el propietario presente la documentación correspondiente.

Para los desalojos por falta de pago, el texto contempla un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda después de recibir la intimación.

También se discutirán disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras Rurales y los límites a la propiedad extranjera.

Discapacidad: diferencias por las prestaciones y el financiamiento

El oficialismo impulsa una ley destinada a establecer un régimen permanente para el sistema de discapacidad, mientras que sectores opositores plantean extender la emergencia vigente hasta diciembre de 2027.

La propuesta oficialista mantiene mecanismos de actualización de aranceles, compatibilidad de determinadas pensiones con el empleo formal y auditorías periódicas.

Desde la oposición advierten que algunos requisitos podrían dificultar el acceso a prestaciones y cuestionan las garantías de financiamiento y pago a los prestadores.

Endeudamiento familiar: dos propuestas diferentes

El dictamen respaldado por el oficialismo, el PRO y la UCR prioriza la transparencia en los créditos, la información sobre costos financieros y la prevención de fraudes digitales.

Por otro lado, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica proponen un régimen de alivio financiero para personas endeudadas.

Esta alternativa contempla refinanciaciones de al menos doce cuotas, límites vinculados con los ingresos y la condonación de intereses punitorios bajo determinadas condiciones.

Medicamentos: controles después de la crisis del fentanilo

Otro de los proyectos propone crear un sistema nacional de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

La iniciativa, que cuenta con un dictamen consensuado, busca registrar digitalmente el recorrido de determinados fármacos y establecer alertas ante posibles irregularidades sanitarias.

El mecanismo contempla notificaciones a las autoridades y procedimientos para bloquear preventivamente lotes sospechosos.

Vandalismo rural: penas de hasta ocho años

Finalmente, se debatirá una reforma del Código Penal que propone incorporar sanciones específicas por daños a la producción agropecuaria.

El proyecto contempla penas de hasta ocho años de prisión para determinadas conductas que afecten cultivos, materias primas, instalaciones o sistemas de almacenamiento.

Una sesión con distintos niveles de acuerdo

Mientras la trazabilidad de medicamentos reúne un consenso legislativo más amplio, las reformas sobre propiedad, discapacidad y endeudamiento presentan diferencias entre los bloques.

El resultado de la sesión permitirá conocer qué iniciativas consiguen avanzar y cuáles deberán continuar su tratamiento parlamentario.