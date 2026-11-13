Calaianov recorrió empresas de Elortondo y abordó opciones de financiamiento

El diputado provincial Leo Calaianov desarrolló este jueves 12 de noviembre una agenda de trabajo en Elortondo, donde mantuvo encuentros con autoridades comunales y representantes del sector productivo. Durante la recorrida, el legislador se interiorizó sobre el funcionamiento de dos empresas locales y las posibilidades de acceder a herramientas de financiamiento provincial.

La visita comenzó en la sede comunal, donde Calaianov fue recibido por el presidente comunal, Angelo Yocco. Ambos dialogaron sobre la situación actual de la localidad, las obras que se encuentran en ejecución y los proyectos previstos para los próximos meses.

Según la información difundida sobre el encuentro, el diputado manifestó su disposición a acompañar las gestiones ante el Gobierno de Santa Fe. No se detallaron compromisos presupuestarios ni anuncios concretos de nuevas obras.

Alfa Plack: una producción de 150 placas diarias

Una de las primeras paradas fue Alfa Plack, emprendimiento dedicado a la fabricación y comercialización de placas antihumedad de yeso cerámico.

El legislador fue recibido por su propietario, Marcos Mansilla, quien explicó las características del proceso productivo y el funcionamiento de la firma.

De acuerdo con los datos proporcionados durante la visita, la empresa alcanza actualmente una producción de 150 placas por día. Además de fabricar y comercializar sus productos, ofrece servicios de colocación y asesoramiento personalizado a sus clientes.

Durante el intercambio, Calaianov consultó sobre las necesidades del emprendimiento y mencionó las líneas de crédito disponibles a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Estas herramientas están orientadas a acompañar la actividad de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, no se informó si Alfa Plack inició algún trámite para acceder al financiamiento.

Naturela y la diversificación de productos alimenticios

La agenda continuó en Naturela, una empresa alimenticia de Elortondo dedicada principalmente a la elaboración de milanesas de soja y medallones de verduras.

En el establecimiento, Calaianov dialogó con sus propietarios, Juan Carlos y Estela, sobre la actualidad de la firma y sus proyectos de crecimiento.

Además de sus productos tradicionales, Naturela viene incorporando nuevas alternativas a su producción, entre ellas palitos y diferentes variedades de snacks.

El encuentro permitió abordar las características de la actividad y las perspectivas de la empresa dentro del sector alimenticio regional.

Una agenda vinculada con la producción regional

La recorrida se enmarca en las visitas que Calaianov viene realizando por distintas localidades del departamento General López, con encuentros destinados a conocer la situación de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, el acceso al financiamiento, la continuidad de la actividad productiva y las posibilidades de expansión forman parte de los temas abordados durante los encuentros.

La jornada concluyó con una entrevista periodística en los estudios de Canal 48 de Elortondo.

Por el momento, no se comunicaron acuerdos de financiamiento ni nuevas inversiones vinculadas directamente con esta visita. Las eventuales gestiones ante organismos provinciales dependerán de las necesidades y proyectos que presenten las empresas.