La Escuela Particular Incorporada N°1206 CANEA, de Venado Tuerto, participa del programa nacional Escuelas Cardiosaludables y convocó a la comunidad a respaldar su proyecto mediante una votación en la página de la Fundación Argentina de Cardiología (FAC). La iniciativa promueve la prevención cardiovascular desde las aulas e incluye la posibilidad de obtener un desfibrilador externo automático.

La institución de Educación Especial presentó un video en el que alumnos y docentes trabajan con música para conocer el funcionamiento del corazón. La actividad utiliza instrumentos de percusión para reproducir el sonido de sus latidos y acercar ese aprendizaje a los estudiantes a través del ritmo.

El voto permite acompañar la experiencia de CANEA, aunque la elección de los proyectos ganadores estará a cargo de un comité de la FAC. La evaluación se realizará con criterios publicados previamente y buscará una representación federal, con presencia de distintos niveles educativos y contextos. Los resultados se conocerán a lo largo de noviembre.

La propuesta de la fundación es gratuita y está dirigida a escuelas públicas y privadas de todo el país. Incluye instituciones urbanas, rurales y de educación especial de los niveles Inicial, Primario y Secundario, que deben compartir las experiencias desarrolladas a partir de los contenidos del programa.

El objetivo es que la prevención cardiovascular forme parte del aprendizaje escolar y llegue al conjunto de la comunidad educativa. Las actividades buscan acercar a niños y adolescentes herramientas para cuidar el corazón desde edades tempranas, antes de que se desarrollen factores de riesgo durante años.

Según los datos difundidos por el programa, la convocatoria reunió a 898 escuelas de todo el país, una participación presentada como récord. Los contenidos distribuidos por la organización sirven de base para que cada institución desarrolle sus propuestas y muestre el trabajo realizado.

En Venado Tuerto también se sumaron las instituciones Sagrado Corazón y Montessori. CANEA participa con una experiencia centrada en la interacción entre alumnos y docentes y en el uso de la música como recurso para aprender sobre el corazón.

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