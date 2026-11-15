Gobierno amplía concesión de la Ruta Nacional 11 en Santa Fe

El Gobierno nacional anunció la ampliación de la concesión de la Ruta Nacional 11, que atraviesa la provincia de Santa Fe, en el marco del proyecto "Red Federal de Concesiones". La medida fue oficializada mediante el decreto 1358 publicado el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial.

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Actualmente, la concesión de la RN 11 comprende 297 kilómetros desde Nelson, en Santa Fe, hasta Resistencia, Chaco, a cargo de la empresa Vías del Paraná Medio S.A. Según fuentes consultadas, la ampliación podría extender el tramo concesionado desde Nelson hacia el sur, alcanzando San Lorenzo o Puerto General San Martín, aunque aún no se definieron oficialmente los tramos involucrados.

El decreto establece que la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo máximo de un año para adjudicar las nuevas concesiones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó que esta vez las concesiones incluirán no solo el mantenimiento sino también obras consideradas críticas.

Entre las rutas nacionales que serán ampliadas o concesionadas se encuentran, además de la RN 11, la RN 3, RN 9, RN 12, RN 14, RN 16, RN 22, RN 25, RN 26, RN 33, RN 34, RN 35, RN 38, RN 50, RN 60, RN 81, RN 86, RN 89, RN 120, RN 121, RN 122, RN 151, RN 152, RN 158, RN 228, RN 237 y RN A0017, abarcando varias provincias del país.

Según los fundamentos del decreto, la iniciativa busca aumentar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional para rehabilitar rutas, mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad. Además, se apunta a contribuir a la reducción del déficit fiscal y al equilibrio de las cuentas públicas.

En Santa Fe, la posible inclusión de la Circunvalación Oeste en la concesión genera expectativas y dudas, ya que esa vía registra episodios recurrentes de inseguridad. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si ese tramo será parte del proyecto.

La ampliación de la concesión de la RN 11 impactará en la gestión y mantenimiento de un corredor clave para el transporte y la logística en el sur de Santa Fe, con implicancias para el tránsito local y regional.