Capturan un yacaré de 2,5 metros en barrio de Santa Fe

Un yacaré de aproximadamente 2,5 metros fue capturado el viernes 13 de noviembre en el barrio 29 de Abril, en la ciudad de Santa Fe. El animal fue hallado cerca de la intersección de las calles San José y José Cívico, detrás de la ex Granja La Esmeralda.

Foto: Redes sociales

La intervención estuvo a cargo de la Policía Ecológica, dependiente de la Unidad Regional I. Según informaron, efectivos de la Agrupación Cuerpos fueron enviados al lugar luego de recibir el aviso sobre la presencia del reptil.

En el operativo, los agentes lograron capturar y neutralizar al yacaré, que medía alrededor de 2,5 metros. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a la Base Ecológica, donde quedó bajo custodia.

Incremento de avistajes de fauna silvestre

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe recordó a la población la necesidad de extremar precauciones ante el aumento de avistajes de animales silvestres en zonas ribereñas y periurbanas. Esta situación está vinculada al fenómeno climático conocido como El Niño, que provoca la crecida de ríos y el arrastre de vegetación desde el norte hacia el centro y sur de la provincia.

Desde la cartera ambiental indicaron que estos cambios en el hábitat natural pueden generar encuentros inesperados con fauna como yacarés, por lo que recomendaron evitar el contacto directo y notificar a las autoridades en caso de avistamientos.