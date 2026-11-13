Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 al derrotar por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en una final disputada en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, en Córdoba.

El equipo conducido por Alexander Medina llegó a tener una ventaja de dos goles, pero el conjunto mendocino consiguió igualar el marcador sobre el cierre del tiempo reglamentario. La definición se trasladó al suplementario, donde Lucas Alario marcó el tanto que aseguró el título para el Pincha.

Estudiantes sacó dos goles de ventaja

El conjunto platense logró ponerse en ventaja a través de Guido Carrillo, uno de los protagonistas del ataque de Estudiantes durante el encuentro.

Posteriormente, una intervención ofensiva del propio delantero derivó en un gol en contra de Iván Villalba, que amplió la diferencia a 2-0.

Con esa ventaja, Estudiantes parecía encaminarse hacia la consagración, aunque Independiente Rivadavia todavía tendría oportunidades para modificar el desarrollo del partido.

Independiente Rivadavia reaccionó y llevó la final al suplementario

El conjunto mendocino consiguió descontar mediante Gabriel Florentín, quien conectó un cabezazo para mantener abiertas sus posibilidades.

Cuando el encuentro ingresaba en sus instantes finales, Iván Villalba apareció nuevamente como protagonista. Esta vez, el defensor convirtió de palomita y estableció el 2-2 en la última jugada del tiempo reglamentario.

El empate obligó a disputar el suplementario y dejó la definición del título completamente abierta.

Lucas Alario apareció en el momento decisivo

En el tiempo extra, Estudiantes volvió a encontrar respuestas a través del juego aéreo. Lucas Alario conectó un cabezazo que terminó en la red y estableció el 3-2 definitivo.

El delantero había participado de la acción que derivó en el empate de Independiente Rivadavia, pero consiguió recuperarse y convertirse en el autor del gol de la consagración.

De esta manera, Estudiantes sumó un nuevo trofeo a su historia y cerró una final que tuvo cinco goles y necesitó tiempo suplementario para conocer al campeón.

RESULTADO FINAL · SUPERCOPA ARGENTINA 2026 Estudiantes 3 - 2 Suplementario ESTUDIANTES CAMPEÓN Independiente

Rivadavia Goles de Estudiantes: Guido Carrillo, Iván Villalba (en contra) y Lucas Alario. Goles de Independiente Rivadavia: José Florentín e Iván Villalba. Estadio: Julio César Villagra, Córdoba. ESTUDIANTES · CAMPEÓN SUPERCOPA ARGENTINA 2026

El próximo objetivo será la Copa Libertadores

Después de obtener la Supercopa Argentina, Estudiantes tendrá otro compromiso de importancia internacional: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

El equipo de Alexander Medina buscará trasladar este resultado al escenario continental y cerrar la temporada con una nueva consagración.