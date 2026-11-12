Guillermo Poli cuestionó el presupuesto y habló de su futuro político

El concejal Guillermo Poli visitó este jueves los estudios de FM Sonic 103.1 y participó de una entrevista en “El Primero de la Mañana”, programa conducido por Oscar Canavese. Durante la conversación repasó los principales temas tratados en la última sesión del Concejo Municipal de Villa Cañás, con especial atención al presupuesto 2027, el endeudamiento y distintos reclamos relacionados con los servicios públicos.

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de financiamiento prevista para el próximo ejercicio. Según explicó Poli, el proyecto presupuestario contempla un faltante de 1.714 millones de pesos que se cubriría parcialmente con 720 millones de aportes no reintegrables y cerca de 1.000 millones mediante endeudamiento.

El concejal consideró necesario conocer el destino de esos recursos y las condiciones financieras de las operaciones previstas.

Cuestionamientos sobre el presupuesto municipal

Poli también puso el foco en las partidas destinadas a funcionarios de conducción superior. Según sus cálculos, en 2025 se ejecutaron 358 millones de pesos, mientras que para 2026 proyectó aproximadamente 391 millones a partir de los datos disponibles hasta junio. Sin embargo, señaló que el presupuesto 2027 contempla 327 millones.

El edil aclaró que desconoce la composición exacta de esa partida y sostuvo que será necesario consultar al equipo económico municipal para comprender las diferencias.

Además, mencionó una solicitud de crédito por 264 millones de pesos al Banco Santa Fe, presuntamente destinada a la adquisición de equipamiento.

“En cuántas cuotas, cuál es la tasa de interés, cuál es la garantía real”, enumeró entre los datos que considera necesarios antes de autorizar la operación.

El proyecto pasó a comisión para continuar su análisis.

Obras públicas y servicios municipales

En relación con las obras públicas, Poli indicó que el presupuesto contempla aproximadamente 1.271 millones de pesos para distintas intervenciones, entre ellas pavimento, cordón cuneta y trabajos vinculados a la Sociedad Española.

Desde su interpretación, la ejecución de esas obras dependerá de que el municipio consiga los recursos financieros proyectados.

Durante la entrevista también se abordaron la regulación de drones para aplicaciones de fitosanitarios y la situación del área municipal encargada del arbolado público.

Poli informó que presentó un pedido para conocer quién asumió las responsabilidades que anteriormente desempeñaba la ingeniera Florencia Fratelli, desvinculada de la Municipalidad el 31 de agosto, según señaló.

Otro de los reclamos estuvo relacionado con el Rincón del Molino. El concejal planteó la necesidad de incorporar sanitarios permanentes y completar infraestructura complementaria para los eventos que se realizan en ese espacio.

Poli reconoció que trabaja para una posible candidatura en 2027

Sobre el final de la entrevista, Oscar Canavese le consultó por sus aspiraciones políticas ante las elecciones municipales del próximo año.

“Soy uno de los posibles candidatos a la intendencia el año que viene. Realmente estoy trabajando para eso”, expresó Poli.

Sin embargo, aclaró que no existe una definición y que dentro del grupo político que está conformando hay otras dos personas que también podrían encabezar una candidatura.

El concejal explicó que el espacio reúne a profesionales y vecinos de distintas actividades, algunos sin experiencia partidaria.

De esta manera, Poli dejó abierta la posibilidad de competir por la intendencia en 2027, mientras continúa su actividad legislativa y el análisis de los proyectos municipales pendientes.