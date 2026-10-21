El presidente del Concejo Municipal de Villa Cañás, Guillermo Gallo, y la concejal Claudia Compañs participaron este miércoles de una entrevista en “El primero de la mañana”, por FM Sonic 103.1, donde repasaron distintos proyectos legislativos y plantearon la necesidad de avanzar en infraestructura, generación de empleo y ordenamiento urbano.

Uno de los puntos centrales fue la capacidad energética de Villa Cañás para recibir nuevas industrias. Gallo sostuvo que actualmente existen limitaciones en el abastecimiento eléctrico que podrían dificultar la instalación de empresas de gran escala.

Según explicó, reforzar el tendido eléctrico que llega desde Venado Tuerto por el corredor de la Ruta 94, y que abastece también a Santa Isabel y Teodelina, debería convertirse en una prioridad de gestión ante el Gobierno provincial.

El concejal vinculó esta necesidad con la generación de puestos de trabajo y la posibilidad de que los jóvenes encuentren oportunidades laborales en la ciudad. También propuso fortalecer la capacitación de trabajadores locales para responder a la demanda de las empresas instaladas en la región.

Drones agrícolas y nuevas áreas de servicios

Durante la conversación, los concejales explicaron que presentaron un proyecto para regular el uso de drones destinados a aplicaciones fitosanitarias en el sector periurbano.

La iniciativa busca actualizar el marco establecido por la Ordenanza 925/12, incorporando una tecnología que no estaba contemplada cuando se aprobó la normativa original.

Gallo y Compañs señalaron que el proyecto fue trabajado con asesoramiento de ingenieros agrónomos y actualmente se encuentra en comisión.

Por otro lado, informaron que el Concejo aprobó una ordenanza para habilitar una nueva área de servicios en terrenos ubicados del otro lado de la Ruta 94.

La propuesta apunta a facilitar la instalación de talleres, depósitos y emprendimientos que necesitan superficies mayores, además de reducir la circulación de vehículos pesados dentro de sectores residenciales.

Pirotecnia, vendedores ambulantes y tránsito

Otro de los temas abordados fue el cumplimiento de la ordenanza que regula el uso de pirotecnia.

Gallo afirmó que, durante los festejos por el ascenso de Sportsman, se identificó mediante cámaras municipales a personas que utilizaron elementos prohibidos y se les aplicaron sanciones económicas.

La información corresponde a lo manifestado por el presidente del Concejo y no estuvo acompañada durante la entrevista por documentación de las actuaciones administrativas.

Respecto de los vendedores ambulantes, Compañs explicó que la regulación municipal busca establecer horarios, controles y obligaciones tributarias, además de atender reclamos vinculados con el comercio local.

También defendieron las modificaciones en el sentido de circulación de algunas calles, que atribuyeron al crecimiento de los barrios y a pedidos de vecinos. Según indicaron, las decisiones fueron analizadas junto con personal de tránsito y Guardia Urbana.

Los proyectos que quedan pendientes

Hacia el cierre, los concejales reconocieron que la reforma del Código de Faltas continúa siendo uno de los principales trabajos pendientes.

Se trata de una revisión que comenzó anteriormente y que requiere acuerdos entre los integrantes del cuerpo legislativo. La intención expresada durante la entrevista es avanzar antes de finalizar 2026.

Además, destacaron la participación del Concejo en reuniones de Protección Civil y el acompañamiento a instituciones locales, entre ellas la Biblioteca Popular Sarmiento y el Club Independiente.

La entrevista dejó planteados desafíos relacionados con la infraestructura eléctrica, la planificación urbana y la actualización de las normas municipales, cuestiones que seguirán formando parte de la agenda legislativa de Villa Cañás.