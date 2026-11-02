Diego de Alvear convoca a cocineros para competir por un lugar en un certamen nacional

Diego de Alvear se prepara para una nueva edición de la Fiesta de los Sabores al Disco, que tendrá lugar el sábado 7 y domingo 8 de noviembre. En ese marco, el Gobierno local abrió la convocatoria para quienes deseen participar de la competencia gastronómica, una de las actividades previstas para la celebración.

La propuesta reunirá a cocineros que deberán elaborar sus platos utilizando el disco como elemento central de cocción. El certamen busca promover las preparaciones tradicionales y ofrecer un espacio de participación a quienes disfrutan de la gastronomía.

Cuándo y cómo participar

La competencia se desarrollará el domingo 8 de noviembre, durante la segunda jornada de la fiesta.

Según la información difundida por la organización, las inscripciones se recibirán entre las 11 y las 12:30. Una vez registrados, los participantes tendrán tiempo hasta las 14 para presentar sus elaboraciones ante el jurado.

No se informaron requisitos específicos de participación, límites de edad ni detalles sobre los ingredientes permitidos. Tampoco se precisaron los criterios que utilizará el jurado para seleccionar a los ganadores.

Cuáles serán los premios

Uno de los principales atractivos de la competencia será la posibilidad de acceder a una instancia nacional.

El cocinero que obtenga el primer puesto conseguirá la clasificación para participar de la Fiesta Nacional del Disco, que se realiza en Villa Yacanto, provincia de Córdoba. El reconocimiento incluirá viaje y estadía, además de integrar la nómina de 29 cocineros seleccionados de distintos puntos del país.

Para el segundo puesto se estableció una estadía para cuatro personas en Santa Rosa de Calamuchita, también en Córdoba.

El tercer lugar recibirá un premio de $200.000 en efectivo, mientras que el cuarto puesto será distinguido con una mención especial.

Un fin de semana de gastronomía y espectáculos

La Fiesta de los Sabores al Disco se desarrollará durante dos jornadas, con acceso libre y gratuito para el público.

Además de la competencia, el encuentro contará con una propuesta artística que tendrá a Ulises Bueno como uno de sus principales protagonistas, según lo anunciado previamente por la organización.

El evento busca reunir a vecinos de Diego de Alvear y visitantes de otras localidades de la región alrededor de la gastronomía y las actividades culturales.

Por otro lado, la clasificación del ganador a una competencia nacional permitirá que uno de los participantes represente al certamen local en Córdoba.

Todo listo para la convocatoria

Quienes quieran competir deberán tener en cuenta los horarios establecidos para el domingo 8 de noviembre, especialmente el cierre de inscripción a las 12:30 y la presentación de los platos hasta las 14.

Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre el reglamento ni sobre el procedimiento de evaluación. La organización será la encargada de comunicar cualquier información complementaria antes del certamen.