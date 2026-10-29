La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el reclamo presentado por Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la participación de Marcos Rojo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

La resolución, conocida el miércoles 28 de octubre, mantiene al conjunto argentino como finalista del torneo continental y desestima también las medidas cautelares solicitadas por la institución brasileña.

Sin embargo, el procedimiento disciplinario todavía contempla una instancia de apelación, que Flamengo podrá utilizar dentro de los siete días establecidos.

Qué resolvió Conmebol sobre Marcos Rojo

Estudiantes informó oficialmente que había sido notificado de la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria.

En su comunicado, el club platense señaló que el organismo resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida del defensor argentino.

Posteriormente, Conmebol confirmó el rechazo del recurso vinculado con el encuentro disputado el 22 de octubre.

De esta manera, no se modificó el resultado deportivo de la serie y Estudiantes conserva su lugar en la definición de la Copa Libertadores.

El conflicto por la habilitación del defensor

La controversia comenzó con la incorporación de Marcos Rojo a Estudiantes, procedente de Racing, cuando el mercado de pases ya se encontraba cerrado.

La situación generó dificultades administrativas para registrar al futbolista. Rojo realizó gestiones ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque inicialmente no obtuvo la habilitación necesaria para disputar el primer encuentro.

En ese partido, Ramiro Funes Mori ocupó su lugar.

Posteriormente, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que, de acuerdo con la información difundida, resolvió favorablemente el planteo del club argentino y permitió que Rojo estuviera disponible para la revancha.

Tras la eliminación, Flamengo cuestionó la validez de esa participación y presentó una protesta formal ante Conmebol.

La postura de Flamengo y la respuesta de Estudiantes

El club brasileño sostuvo su reclamo sobre una presunta irregularidad en la alineación del defensor, mientras que Estudiantes defendió la legalidad de su participación a partir de la habilitación obtenida.

La presentación de Flamengo buscaba una revisión de la situación deportiva y también incluía un pedido de medidas cautelares.

Por su parte, Estudiantes aguardaba una resolución favorable y comunicó el fallo una vez que recibió la notificación correspondiente.

Flamengo habría solicitado a sus jugadores que postergaran el inicio de sus vacaciones mientras esperaba una definición. Este dato corresponde a una versión periodística no confirmada mediante documentación oficial.

¿Puede Flamengo apelar la decisión?

Sí. La resolución establece un plazo de siete días para que Flamengo presente una apelación.

Por lo tanto, aunque Estudiantes mantiene actualmente su clasificación a la final de la Copa Libertadores, el club brasileño conserva la posibilidad de continuar el procedimiento ante las instancias correspondientes.

El siguiente paso dependerá de si Flamengo decide recurrir el fallo y de la respuesta que puedan adoptar los órganos competentes.