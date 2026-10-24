Palmeiras venció 2-0 a Bragantino este sábado, por la fecha 32 del Brasileirao, y alcanzó la punta del campeonato con 69 puntos. Agustín Giay convirtió el segundo gol del equipo dirigido por Abel Ferreira, que quedó con dos unidades de ventaja sobre Flamengo a falta de seis fechas para el cierre.

La posición del conjunto paulista dependerá también del resultado de su perseguidor, que el lunes recibirá a Atlético Mineiro. Con ese encuentro pendiente, Palmeiras aprovechó su oportunidad para pasar al frente en la tabla y sostener su pelea por el título.

Maurício abrió el marcador y Giay completó el triunfo tras una asistencia de José López, quien ingresó en el segundo tiempo. La conexión entre los argentinos le permitió al lateral surgido en San Lorenzo llegar a tres tantos en esta edición del torneo.

La racha goleadora de Giay corresponde a sus últimas dos presentaciones en el Brasileirao. En la anterior había marcado un doblete en la victoria por 4-1 ante Corinthians. Entre aquel clásico y el cruce con Bragantino, se perdió el partido frente a Atlético Paranaense por acumulación de tarjetas amarillas.

El triunfo cerró una semana de resultados importantes para Palmeiras. El equipo también eliminó a Fluminense por penales en las semifinales de la Copa Libertadores y consiguió un lugar en la definición contra Estudiantes de La Plata, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

El conjunto de Ferreira mantiene así abiertas tres competencias. Además de liderar el Brasileirao y tener asegurada su participación en la final continental, todavía conserva la posibilidad de llegar a la final de la Copa de Brasil. En la Liga, su próximo interés estará en el partido de Flamengo, que determinará si mantiene la punta al completarse ese compromiso.