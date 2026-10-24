El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, elogió la “vocación de diálogo” del jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, horas después de que las abstenciones de los diputados del cordobesismo facilitaran dos decisiones favorables al Gobierno en la Cámara baja. El reconocimiento se produjo durante el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), donde ambos funcionarios expusieron ante empresarios.

En la sesión previa, las abstenciones permitieron devolver al Senado el proyecto sobre la Ley de Tierras y enviar nuevamente a comisión la iniciativa vinculada con el endeudamiento de las familias. Ese comportamiento parlamentario precedió al gesto público del mandatario provincial hacia Santilli, aunque la sucesión de ambos hechos no permite confirmar la existencia de un acuerdo político.

“Uno puede estar de acuerdo o no, pero quiero reconocer su vocación para defender a los sectores pymes e industriales”, expresó Llaryora durante su intervención en el coloquio. El gobernador habló antes que el funcionario nacional y le agradeció su disposición al diálogo, aun en un contexto de diferencias entre Córdoba y la Nación.

El reconocimiento estuvo acompañado por reclamos sobre la orientación económica. Llaryora pidió un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) destinado a las pequeñas y medianas empresas y sostuvo que el orden macroeconómico debe complementarse con medidas para impulsar la actividad productiva.

“Necesitamos que Argentina entienda que la macroeconomía es importante, pero que sin desarrollo y sin planificación logística y sin trabajar en un acuerdo en conjunto, es imposible que salgamos adelante”, afirmó ante los industriales.

También buscó diferenciar el trato de su administración hacia el sector empresario. Dijo que en Córdoba los reciben “con los brazos abiertos en lugar de insultos”, una expresión con la que marcó distancia respecto del Gobierno nacional pese al elogio dirigido a Santilli.

A su turno, el jefe de Gabinete centró parte de su exposición en el proyecto de reelección de Javier Milei y volvió a defender la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Que no nos cueste 200 millones de dólares una Paso”, planteó Santilli a los empresarios cordobeses. La cifra fue presentada por el funcionario como argumento para suprimir esa instancia electoral.