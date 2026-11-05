El riesgo país superó los 900 puntos y golpeó a los mercados argentinos

El riesgo país argentino volvió a subir este jueves 5 de noviembre y alcanzó los 918 puntos básicos durante la jornada financiera, en un escenario de retroceso de los bonos soberanos y de las acciones de empresas nacionales que cotizan tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 66 unidades respecto de los 852 puntos del cierre del miércoles, lo que representa un incremento del 7,7% en una sola rueda. De acuerdo con los datos difundidos por Agencia Noticias Argentinas, acumula una suba del 16,7% durante noviembre y del 60,8% en lo que va de 2026.

Con este movimiento, el riesgo país volvió a ubicarse en valores que no se registraban desde octubre de 2025.

Los bonos argentinos volvieron a registrar pérdidas

Una de las principales señales de la jornada fue la caída de los títulos públicos denominados en dólares. Algunos bonos soberanos registraron retrocesos cercanos al 3%, entre ellos el Global 2046, que mostraba una pérdida del 2,6% en el relevamiento original.

Cuando disminuye el precio de los bonos argentinos, aumenta su rendimiento exigido por los inversores. Ese movimiento generalmente se traduce en un incremento del riesgo país, que mide la diferencia de rendimiento de la deuda soberana respecto de los títulos del Tesoro estadounidense.

Por eso, un indicador elevado representa mayores dificultades para que la Argentina pueda acceder al financiamiento internacional en condiciones favorables.

Las acciones también operaron en baja

El comportamiento negativo se extendió a las empresas argentinas que cotizan en Nueva York.

Mercado Libre encabezó los retrocesos mencionados en el relevamiento, con una caída del 14,4%. También registraron pérdidas Banco Supervielle, con un 5,8%, y Edenor, con un 4,9%.

En el caso de Mercado Libre, la baja estuvo vinculada además con la reacción de los inversores a la presentación de sus resultados trimestrales, según informó Infobae.

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval mostraba una caída cercana al 3% en pesos durante el desarrollo de la rueda, aunque los porcentajes variaron de acuerdo con el horario de cada relevamiento.

El escenario internacional y las perspectivas económicas

El movimiento de los activos argentinos se produjo después de las elecciones legislativas de Estados Unidos y en un contexto de cambios políticos en Brasil.

Los resultados electorales y la volatilidad de Wall Street fueron señalados por distintos medios como factores que influyeron sobre las decisiones de inversión. Sin embargo, no puede establecerse que expliquen por sí solos las pérdidas registradas en la Argentina.

También forman parte del análisis las perspectivas económicas nacionales, las necesidades de financiamiento y las expectativas de los inversores frente al escenario electoral argentino de 2027.

Para el Gobierno de Javier Milei, la evolución del riesgo país constituye una referencia relevante porque condiciona las posibilidades de recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.

Qué puede pasar en las próximas jornadas

Los operadores seguirán de cerca la evolución de los bonos, los mercados internacionales y las variables económicas locales para determinar si la suba del riesgo país continúa o encuentra un punto de estabilización.

Los 918 puntos corresponden a una cotización registrada durante la jornada del jueves y pueden modificarse al cierre de las operaciones.