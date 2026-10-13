La inflación en Argentina registró un aumento del 1,9% durante septiembre de 2026, según los datos difundidos este martes 13 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado representa una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había marcado un 1,7%.

Con este nuevo registro, la inflación acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 23,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,4%.

El dato estuvo en línea con las estimaciones de las principales consultoras económicas, que anticipaban un incremento cercano al 2%.

Qué rubros aumentaron más durante septiembre

El informe estadístico muestra diferencias entre los distintos sectores de consumo.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos con una variación del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con el 3%.

También superaron el promedio nacional Comunicación (2,5%), Salud (2,4%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%).

Por otro lado, Bienes y servicios varios y Recreación y cultura registraron aumentos del 1,9%, en línea con el índice general.

Los incrementos más moderados correspondieron a Restaurantes y hoteles (1,1%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

El comportamiento de los alimentos resulta particularmente relevante por su participación en el presupuesto de los hogares. Sin embargo, el impacto concreto depende de los hábitos de consumo y de la composición del gasto de cada familia.

Cómo evolucionó la inflación durante 2026

Los registros mensuales muestran que la inflación continúa presentando variaciones.

Marzo mantiene el mayor incremento del año, con un 3,4%, mientras que agosto registró el menor valor hasta septiembre, con 1,7%.

El resultado de septiembre también coincidió con el 1,9% previsto por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

En ese relevamiento, los analistas proyectaron una inflación interanual del 30,3% para diciembre. Se trata de una estimación sujeta a modificaciones según la evolución de la economía.

Qué muestran las primeras mediciones de octubre

Las consultoras privadas comenzaron a relevar los movimientos de precios correspondientes al décimo mes del año.

Según LCG, los alimentos aumentaron un 0,5% en los primeros días de octubre. La firma calculó una variación promedio del 4,3% para las últimas cuatro semanas.

Por su parte, Analytica estimó un incremento del 0,8% en su canasta alimentaria durante el inicio del mes y del 2,8% en las últimas cuatro semanas.

Las diferencias responden a las metodologías y los productos relevados por cada consultora.

Estas mediciones son parciales y no permiten establecer todavía cuál será la inflación oficial de octubre.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires

En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una inflación del 1,8% durante septiembre, con un acumulado del 23,7% en lo que va del año y una variación interanual del 32,9%.

En territorio porteño, vivienda, alimentos, salud y educación explicaron conjuntamente el 64,9% del incremento mensual.

Con estos resultados, la evolución de los alimentos y las tarifas de servicios públicos aparece entre las variables a seguir durante octubre. El próximo informe del INDEC permitirá determinar si la aceleración de septiembre se mantiene o si vuelve a moderarse.