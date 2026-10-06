El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que confía en que Estados Unidos mantendrá su respaldo financiero a la Argentina ante una eventual situación de volatilidad durante el año electoral de 2027. El funcionario fundamentó su expectativa en la relación construida entre el gobierno de Javier Milei y la administración estadounidense.

“No hay que saber de mercados o de economía, hay que tener un poquito de sentido común”, señaló Caputo durante su participación en un programa de orientación libertaria emitido el lunes.

El ministro planteó que la alianza política entre ambos gobiernos y el posicionamiento que alcanzó la Argentina dentro de la estrategia regional estadounidense permiten prever que Washington mantendrá su apoyo.

“Si vos tenés un país que te ayudó en una elección de medio término y vos ahora pensás que en una presidencial, después de todo lo que le dio Milei a Estados Unidos con relación a esta región que la tiñó de azul, ¿ahora te van a soltar la mano?”, expresó.

[ESPACIO PARA IMAGEN: Luis Caputo y Scott Bessent]

Las declaraciones se producen después de que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, volviera a referirse públicamente a la Argentina. Consultado sobre la posibilidad de repetir una asistencia financiera como la instrumentada durante 2025, el funcionario estadounidense respondió que podrían volver a hacerlo.

Ese antecedente constituye uno de los principales argumentos utilizados por el equipo económico argentino para sostener que cuenta con herramientas externas frente a posibles episodios de volatilidad.

Sin embargo, la disposición expresada por Bessent no representa por sí misma una garantía automática de asistencia. Una eventual nueva intervención dependerá de las condiciones económicas, financieras y políticas existentes en ese momento y de las decisiones que adopte Washington.

Por otro lado, Caputo también mencionó el acuerdo de intercambio de monedas vigente con China. “Con el swap con China pasa lo mismo, es una parte que es de libre disponibilidad y que en consecuencia podría usarse”, sostuvo.

El ministro defendió además la relación alcanzada con Washington y recordó la intervención realizada anteriormente por el Tesoro estadounidense en el mercado argentino.

“Entiendo que a alguno le parezca raro, pero esto sucede cuando hacés las cosas bien y ganás este nivel de confianza”, manifestó.

En este marco, el respaldo financiero externo vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia oficial de cara a 2027. La cuestión será determinar qué instrumentos estarán efectivamente disponibles si reaparece una situación de tensión cambiaria y bajo qué condiciones podrían utilizarse.