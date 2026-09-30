La cantidad de puestos de trabajo registrados dentro de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales se redujo en 72.440 desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según las cifras consignadas en el informe, al comienzo de la gestión de Javier Milei se contabilizaban 341.465 puestos dentro del universo relevado, mientras que en agosto de este año la cifra alcanzó los 269.025.

La reducción acumulada representa alrededor del 21,2% respecto del nivel tomado como referencia de diciembre de 2023.

El INDEC publica mensualmente la información correspondiente a la dotación de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades. El organismo también advierte que los datos pueden ser posteriormente revisados cuando las entidades informantes presentan o rectifican sus declaraciones.

Durante agosto continuó la reducción. De acuerdo con los datos difundidos, hubo 1.446 puestos menos que en julio, una caída mensual del 0,5%. Frente al mismo mes de 2025, la disminución alcanzó el 5,8%, equivalente a 16.469 puestos.

Cómo fue la variación durante agosto

Dentro de la administración centralizada, la dotación pasó de 37.602 a 37.543 personas, con una baja mensual del 0,2%.

La administración descentralizada, por su parte, pasó de 110.819 a 109.988 puestos, una reducción del 0,7%. La administración desconcentrada se mantuvo en 21.123.

El mayor descenso porcentual mensual informado se produjo en la categoría “otros entes”, que pasó de 13.616 a 13.226 puestos, una disminución del 2,9%.

En las empresas y sociedades estatales también se registraron 158 puestos menos respecto de julio, equivalente a una variación del 0,2%.

La posición del Gobierno

La reducción de la dotación forma parte del programa de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió los datos y vinculó la disminución del empleo estatal con el objetivo oficial de reducir el gasto público.

“Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

La política fiscal constituye uno de los ejes de la administración de Milei. Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional acumuló durante los primeros ocho meses de 2026 un superávit primario equivalente aproximadamente al 1,1% del PBI.

Por otro lado, los números sobre dotación no permiten determinar por sí solos de qué manera se produjo cada baja. La reducción total puede involucrar distintas situaciones administrativas, por lo que no corresponde equiparar automáticamente todos los puestos eliminados con despidos.

La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la reducción de personal continúa y qué organismos concentran las principales modificaciones de la estructura estatal.