La inflación en Argentina registró una variación mensual del 1,9% durante septiembre de 2026, pero los aumentos no fueron iguales para todos los sectores de la economía. Los servicios continuaron mostrando incrementos superiores a los bienes, una diferencia que se refleja especialmente en los gastos habituales de los hogares.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), difundidos por Noticias Argentinas, los servicios acumularon un aumento interanual del 41,9%, mientras que los bienes registraron una suba del 29,2%. La diferencia alcanzó los 12,7 puntos porcentuales.

En términos generales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 23,6% entre enero y septiembre, mientras que la variación de los últimos doce meses llegó al 33,4%.

Los servicios siguen aumentando por encima del promedio

La diferencia también aparece al analizar los primeros nueve meses del año. En ese período, los servicios aumentaron 30,2%, frente al 20,4% registrado por los bienes.

Durante septiembre, los servicios tuvieron una variación mensual del 2,4%, mientras que los bienes subieron 1,7%.

Estos indicadores muestran que, aunque el índice general se mantuvo por debajo del 2% mensual, determinados gastos continuaron aumentando a un ritmo superior.

Vivienda, educación y transporte, entre los rubros con mayores subas

Uno de los incrementos más importantes se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Esta categoría aumentó 3,1% en septiembre y acumuló una variación interanual del 49,1%.

En la región Pampeana, que incluye a Santa Fe, el incremento interanual de este rubro fue del 49,3%. En el Noreste llegó al 76,9%, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó el 45,2%.

Por otro lado, Educación registró un aumento del 39,9% interanual a nivel nacional y del 3% durante septiembre.

El transporte también presentó variaciones superiores al promedio general, con una suba interanual del 36,2%. En particular, el transporte público acumuló un incremento del 54,9% en la región Pampeana.

Telefonía e internet también superaron la inflación general

Las comunicaciones acumularon un incremento interanual del 37,3%.

Dentro de esta categoría, los servicios de telefonía e internet registraron una suba del 36,4% en la región Pampeana, mientras que en el Gran Buenos Aires llegaron al 39%.

Los servicios recreativos y culturales también mostraron diferencias regionales. En la región Pampeana aumentaron 48,3% interanual.

Qué significa esta diferencia para los hogares

La evolución de los precios muestra que una inflación general más baja no necesariamente implica aumentos similares en todos los gastos.

Las facturas de servicios, los costos educativos, el transporte y las comunicaciones forman parte de los compromisos mensuales de numerosas familias. Por eso, cuando estos rubros aumentan por encima del promedio, pueden representar una proporción mayor del presupuesto disponible.

El impacto concreto depende de los ingresos y de los hábitos de consumo de cada hogar.

De cara a los próximos meses, la evolución de las tarifas y de los precios de los servicios será uno de los factores a observar para determinar si esta diferencia con los bienes comienza a reducirse o se mantiene.