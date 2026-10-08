La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 30 de octubre de 2026 el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La decisión fue informada este jueves 8 de octubre y quedó establecida, según la información difundida por Noticias Argentinas, mediante la Resolución General 5911/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de la cuarta prórroga dispuesta por el organismo durante este período fiscal, con el objetivo declarado de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por qué ARCA decidió extender el vencimiento

De acuerdo con la información oficial reproducida por la agencia, la modificación responde a razones de administración tributaria y a los cambios introducidos por la denominada Ley de Inocencia Fiscal II.

Desde el Gobierno nacional señalaron que las disposiciones de esa legislación tienen incidencia sobre la liquidación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2025.

En este contexto, el organismo consideró necesario otorgar más tiempo para completar las presentaciones.

La medida comprende tanto a los contribuyentes incluidos en el régimen general como a quienes se encuentran alcanzados por el régimen simplificado, dentro de las categorías de personas humanas y sucesiones indivisas.

Presentación y pago: dos fechas diferentes

Uno de los puntos centrales de la resolución es que la nueva prórroga alcanza exclusivamente a la presentación de la declaración jurada.

El vencimiento para ingresar el saldo resultante del impuesto no fue modificado y permanece establecido en el 27 de julio de 2026.

De esta manera, los contribuyentes deben distinguir entre ambas obligaciones, ya que la extensión del plazo para informar los datos fiscales no supone una postergación del pago.

Las fechas informadas son las siguientes:

30 de octubre de 2026: vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025.

27 de julio de 2026: vencimiento establecido para pagar el saldo del impuesto.

24 de septiembre de 2026: vencimiento del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026.

La cuarta prórroga del calendario tributario

El calendario original fue modificado en distintas oportunidades durante el año.

Inicialmente, el organismo había extendido la presentación hasta el 27 de julio. Posteriormente, estableció el 22 de septiembre como nuevo límite y luego trasladó el vencimiento al 13 de octubre.

Con la resolución difundida este jueves, el plazo vuelve a modificarse y queda fijado para el último viernes de octubre.

Por otro lado, ARCA resolvió no establecer una nueva extensión para el primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2026, cuyo vencimiento se produjo el 24 de septiembre.

Qué deben tener en cuenta los contribuyentes

Quienes estén obligados a presentar la declaración jurada deberán completar el trámite dentro del nuevo plazo establecido.

Además, resulta importante verificar la situación particular de cada contribuyente, especialmente cuando existen saldos pendientes, anticipos u otras obligaciones tributarias.

La nueva disposición modifica el calendario de presentación, pero mantiene las condiciones de pago informadas previamente.