Las principales consultoras privadas estiman que la inflación de septiembre se ubicó alrededor del 2% mensual, lo que representaría una aceleración frente al 1,7% registrado oficialmente en agosto. Sin embargo, se trata todavía de una versión no confirmada, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el dato oficial correspondiente a septiembre el próximo 13 de octubre. INDEC

Las estimaciones conocidas hasta el momento muestran un rango relativamente acotado. Analytica, Eco Go y la Fundación Libertad y Progreso proyectaron una variación cercana al 2%, mientras que C&T Asesores Económicos calculó un incremento del 1,9% para la región del Gran Buenos Aires. Otras mediciones privadas situaron el indicador desde el 1,8%. Bloomberg Línea

Uno de los factores que aparece de manera recurrente en los relevamientos es el comportamiento de alimentos y bebidas. La Fundación Libertad y Progreso calculó para ese rubro una variación del 3,2% mensual, mientras que distintos seguimientos privados también detectaron aumentos durante las últimas semanas de septiembre.

C&T Asesores, por su parte, registró un incremento del 1,9% en el nivel general de precios en el Gran Buenos Aires y señaló una mayor dinámica en alimentos y bebidas. Dentro de esa categoría, las verduras y las carnes estuvieron entre los productos que registraron aumentos durante el período.

Además, Eco Go calculó una inflación general del 2% y atribuyó parte de la aceleración a componentes estacionales. Bloomberg Línea también relevó proyecciones del 2% de Analytica y Eco Go y una medición del 1,9% de C&T. Bloomberg Línea

El comportamiento esperado para septiembre se produce después de un agosto en el que el IPC nacional alcanzó el 1,7%, luego del 2,1% registrado en julio. De confirmarse las previsiones privadas, septiembre mostraría una leve aceleración mensual, aunque sin regresar a los niveles observados durante otros períodos del año.

En este marco, también será relevante el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que permite conocer las previsiones de analistas y consultoras sobre inflación, actividad económica, tipo de cambio y otras variables.

La referencia definitiva llegará con el informe del INDEC. Hasta entonces, el 1,8%-2% debe ser presentado como una estimación privada y no como el dato oficial de inflación de septiembre.