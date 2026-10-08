Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) conocerán el próximo martes 13 de octubre el porcentaje de aumento que recibirán en noviembre de 2026. La actualización dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que será publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento se establecerá mediante la fórmula de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes del período de pago.

Mientras se espera el dato oficial, distintas consultoras económicas y el Banco Central anticipan que la variación de precios de septiembre podría ubicarse cerca del 2%.

Cuánto podrían aumentar las jubilaciones en noviembre

Las estimaciones privadas difundidas hasta el momento ubican la inflación de septiembre entre el 1,8% y el 2,1%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas consultados proyectaron una inflación del 1,9%. Ese porcentaje representa una aceleración moderada respecto del 1,7% registrado en agosto, de acuerdo con los datos citados por BAE Negocios.

Otras consultoras, como EconViews, Analytica, Equilibra y Eco Go, también anticiparon variaciones dentro de ese rango.

De confirmarse esas proyecciones, las prestaciones previsionales tendrán una actualización similar durante noviembre. Sin embargo, el porcentaje definitivo recién podrá calcularse cuando el INDEC publique el IPC correspondiente.

Cuánto cobraría un jubilado con la mínima

De acuerdo con los montos informados por BAE Negocios, la jubilación mínima de octubre se ubica en $435.748,51.

Si se toma ese valor como referencia, los posibles haberes de noviembre serían los siguientes:

Inflación de septiembre Jubilación mínima estimada 1,8% $443.591,98 1,9% $444.027,73 2,0% $444.463,48 2,1% $444.899,23

Estos importes son proyecciones y no constituyen una liquidación oficial de ANSES.

Qué pasará con el bono de $70.000

Una de las principales dudas para noviembre es la continuidad del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Si el Gobierno nacional mantiene el refuerzo de hasta $70.000, quienes cobran la jubilación mínima podrían percibir un total de entre $513.591,98 y $514.899,23, según el porcentaje de inflación que finalmente se registre.

No obstante, la continuidad del bono todavía no fue confirmada oficialmente. Por ese motivo, los montos que lo incluyen deben considerarse estimativos.

También será necesario conocer las condiciones de pago que establezca el Gobierno para determinar qué beneficiarios podrán acceder al refuerzo y por qué importe.

Cuándo se conocerán los montos definitivos

La fecha clave será el martes 13 de octubre, cuando el INDEC publique el dato oficial de inflación de septiembre.

A partir de ese indicador se podrá determinar el porcentaje de movilidad correspondiente a noviembre para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones alcanzadas por el mecanismo de actualización.

Posteriormente, ANSES deberá comunicar los valores definitivos y el calendario de pagos.

El nuevo aumento también servirá como referencia para proyectar los ingresos previsionales de fin de año, aunque el medio aguinaldo de diciembre se calculará según las reglas aplicables a cada prestación.

Por el momento, la principal certeza es que habrá una nueva actualización por movilidad. Su porcentaje exacto y la eventual continuidad del bono se conocerán mediante las próximas comunicaciones oficiales.