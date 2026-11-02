Dólar hoy: cuánto cuesta comprar en cada banco y pagar con tarjeta

El dólar oficial comienza este lunes 2 de noviembre de 2026 con diferencias de cotización entre las principales entidades financieras del país. Según el relevamiento publicado por TN, elaborado con datos atribuidos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio promedio de venta del dólar minorista se ubica en $1.562,04.

En los bancos relevados, las cotizaciones van desde los $1.548 de Brubank hasta los $1.570 del ICBC. Esta diferencia puede representar un costo adicional para quienes realizan operaciones de compra de moneda extranjera.

Por otro lado, el dólar tarjeta mantiene una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias para los consumos alcanzados por el régimen. Esto eleva su valor por encima de los $2.000 en todas las entidades incluidas en el relevamiento

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Dólar oficial: los precios de venta banco por banco

Estos son los valores informados para este lunes:

Banco Dólar oficial Dólar tarjeta Galicia $1.560 $2.028 Nación $1.560 $2.028 ICBC $1.570 $2.041 BBVA $1.568 $2.038,40 Supervielle $1.566,50 $2.036,45 Ciudad $1.560 $2.028 Patagonia $1.560 $2.028 Santander $1.560 $2.028 Brubank $1.548 $2.012,40 Credicoop $1.565 $2.034,50 Macro $1.565 $2.034,50 Piano $1.565 $2.034,50 Provincia $1.565 $2.034,50

Qué banco ofrece el dólar más barato

Entre las entidades analizadas, Brubank presenta el menor precio de venta, con una cotización de $1.548. Le siguen Banco Nación, Galicia, Ciudad, Patagonia y Santander, todos con un valor de $1.560.

En el extremo opuesto aparece ICBC, con una cotización de $1.570, seguido por BBVA, que ofrece la divisa a $1.568.

Por ejemplo, para una compra de 100 dólares, la diferencia entre el banco más económico y el más caro del relevamiento alcanza los $2.200.

Cómo se calcula el dólar tarjeta

El dólar tarjeta se obtiene aplicando una percepción del 30% sobre el tipo de cambio correspondiente a las operaciones alcanzadas por el régimen tributario.

De esta manera, una cotización oficial de $1.560 se transforma en $2.028 por dólar para esos consumos.

El recargo puede afectar gastos en plataformas digitales, servicios contratados en el exterior y compras internacionales, según el tratamiento tributario de cada operación y la modalidad de pago.

Qué tener en cuenta antes de comprar dólares

Las cotizaciones bancarias pueden modificarse durante la jornada y presentar diferencias según el canal de operación.

Además, el precio de venta no necesariamente coincide con el que recibe una persona cuando vende sus dólares al banco.

Por eso, antes de realizar una operación, es conveniente consultar el valor vigente en la aplicación o sitio oficial de cada entidad financiera.

El comportamiento del dólar continuará siendo una referencia para consumidores, ahorristas y empresas, especialmente por su incidencia en los pagos internacionales y en las operaciones vinculadas al comercio exterior.